ضبط 66 مخالفة تموينية في حملات على المستودعات والمخابز بالبحيرة

وجَّه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية على محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز، للتأكد من توافر المنتجات البترولية والالتزام بالقرارات والتعليمات الوزارية المحددة لإجراءات البيع والتداول، بالإضافة إلى تكثيف الحملات التموينية على المحال التجارية والأسواق واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وفي السياق، نفذت مديرية التموين، حملات تموينية بالاشتراك مع الإدارة العامة للتجارة الداخلية ومباحث التموين، أسفرت عن تحرير 66 محضرا تموينيا خلال 24 ساعة، شملت تحرير 12 مخالفة تموينية بمركز ومدينة دمنهور، خلال حملة على المخابز البلدية، وتم تحرير 8 محاضر لإنتاج خبز ناقص الوزن و4 محاضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.

وفي رشيد، ضبطت حملة نفذتها إدارة تموين رشيد، ماكينة صرف خبز لصاحب مخبز في محل مشروع جمعيتي لغرض غير قانوني، وتم التحفظ على الماكينة تحت تصرف النيابة، واثنين من التجار التموينيين لغلق وعدم إعلان عن أسعار المواد التموينية، وفى مركز ومدينة كوم حمادة، وأسفرت حملة مكبرة عن تحرير 3 مخالفات خبز ناقص الوزن بالبندر بمقدار النقص 15-20 جراما في الرغيف وتحرير مخالفة إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وضبط مخبز متصرف في شيكارتي دقيق بلدي و5 محاضر ضد تجار تموينيين وذلك لعدم إعلانهم عن أسعار المقررات التموينية وعدم ممارسة النشاط خلال الفترة المحددة لعملهم، وضبط أحد المخابز يجمع الدقيق البلدي وتم ضبط 27 شيكارة زنة الواحدة 50 كجم.

كما تم تحرير 12 محضر جنح لتجمعات غاز وضبط 10 أسطوانات غاز منزلية سعة 12.5 كيلو بغرض بيعها بالسوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة وتم تحرير محضر غش تجاري، ومحضر عدم إعلان تسعيرة لمستودع غاز، وضبط مخبز بلدى بالرحمانية يقوم بإنتاج خبز بلدى مدعم ناقص الوزن 31 جرام شريحة ثالثة، كما تم ضبط 4 مخابز تنتج خبزا بلديا مدعما ناقص الوزن شريحة ثانية وفى مجال الأسواق تم تحرير 5 محاضر عدم إعلان عن الأسعار ومحضر استخدام أكياس سوداء في تعبئة سلع غذائية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.