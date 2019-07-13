بالصور| تحرير 287 محضر مخالفات إشغال في حملة بطنطا

نجح قسم المرافق التابع لمديرية أمن الغربية، في رفع وإزالة وتحرير 287 محضرا، في حملة مرافق قاد العقيد وسيم قنديل، مأمور قسم مرافق الغربية، مساء أمس في مدينة طنطا للتصدي للإشغالات وتعديات أصحاب المقاهي والكافتيريات على الأرصفة ما يعيق حركة المواطنين وسير السيارات.

تلقى اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، اخطارا بتنفيذ حملة مكبرة من قسم مرافق الغربية، وتم رفع وتحرير 287 محضر اشغالات ومخالفات بمدينة طنطا، ما يسهل حركة مرور السيارات وأيضا التصدي لتعديات أصحاب المقاهي والكافتيريات على الأرصفة ما يعيق حركة سير المواطنين، وحررت المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة للتحقيق.