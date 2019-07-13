قصواء الخلالي: كاتب فرنسي يسرق كتاب مصري عن كليوبترا

فضيحة ثقافية جديدة كشفتها الإعلامية قصواء الخلالي، تتمثل في سرقة كاتب فرنسي لكتاب مصري يتحدث عن تاريخ كليوباترا، خلال حلقة أمس الجمعة من برنامجها "المساء مع قصواء"، المذاع عبر فضائية "TeN".

الواقعة كما روتها الخلالي تتمثل في اختيارها كتابا لمناقشته بعنوان "كليوبترا سيرتها وحكم التاريخ عليها"، للكاتب المصري زكي علي، الذي تم إصداره قبل أكثر من خمسين عاماً في 1962، وطلبها لنسخة جديدة من دار الكتب لتفاجئ بنفس النسخة ولكن باسم كاتب فرنسي يُدعى اليكسندر دوماس، وأصدره باسمه عن طريق أحد دور النشر.

الخلالي طالبت الجهات المعنية والنائب العام، بإتخاذ الإجراءات اللازمة ضد دار النشر التي تسطو على التاريخ والثقافة المصرية.

سعيد عبده، رئيس اتحاد الناشرين المصريين، قال إن "الاتحاد منوط به حماية الملكية الفكرية للناشر المصري أو أي مؤلف في العالم، لو حدثت واقعة سرقة الفكرة على أرض مصرية".

وقال "عبده"، خلال مداخلة هاتفية، إنه سيقوم فورا بمراجعة الأمر مع لجنة الملكية الفكرية للتحقق من الأمر، ولو ثبتت واقعة السرقة سنقوم بإتخاذ الإجراءات اللازمة.

وطالب هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة العامة للكتاب، بتعديل قانون الملكية الفكرية لتكون شرطة المصنفات الفنية قادرة على تنفيذ القانون.

وقال الحاج علي، في مداخلة هاتفية، إن أي مواطن من حقه التقدم ببلاغ ضد سرقة الأفكار الواردة بأي كتاب ما دام مر على نشره 50 عاما.

وأشار رئيس الهيئة العامة للكتاب، إلى أن مباحث المصنفات الفنية تتخذ اللازم فور التقدم ببلاغ إليها، ثم يأتي دور وزارة الثقافة وهنا تراجعها الشرطة للتأكد من صحة البلاغ ثم يصدر العقاب بعدها.

من جهتها خاطبت قصواء الخلالي شرطة المصنفات الفنية والنيابة العامة، لإتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه سرقة العمل الثقافي الذي يعتبر من تراث المصريين وأموالهم العامة.