عاجل.. الأمن الصومالي ينهي هجوما شنه مسلحون على فندق

قوات الأمن الصومالية أنهت هجوما شنه مسلحون من حركة الشباب على فندق بمدينة كيسمايو، خلال الليل، وأسفر عن 13 قتيلا على الأقل، كما أوردت "سكاي نيوز" في نبأ عاجل.