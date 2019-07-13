تستضيف مصر، اليوم وعلى مدار ثلاثة أيام أعضاء من مجلس النواب الليبي من المويدين والمعارضين لعمليات الجيش الوطني الليبي في العاصمة طرابلس.

ويهدف اللقاء، بحسب تصريحات برلمانيين ليبيين إلى تقريب وجهات النظر بين أعضاء محلس النواب الليبي، حول عملية طرابلس والمرحلة المقبلة في ليبيا.

ويتوجه أعضاء النواب الليبي صباح اليوم، إلى مجلس النواب المصري لإجراء عدد من اللقاءات.

وأطلق الجيش الوطني الليبي عملية عسكرية في الرابع من أبريل الماضي لتحرير العاصمة طرابلس من قبضة الميليشيات الإرهابية، التي تسيطر على العاصمة بغطاء من حكومة الوفاق ودعم قطري تركي.