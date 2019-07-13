أعلن رئيس منطقة جوبالاند الصومالية، منذ قليل، أن حصيلة ضحايا الهجوم على الفندق الذي وقع مساء أمس بمدينة كيسمايو جنوب البلاد، ارتفع إلى 26 قتيلا، حسبما أفادت "روسيا اليوم".

وأضاف رئيس جوبالاند، أن مرشحين للانتخابات الإقليمية المقبلة قتلا جراء الهجوم الذي شنه مسلحون من "حركة الشباب"، مؤكدا أنه يوجد بين القتلى مواطنين من كينيا والولايات المتحدة وتنزانيا وبريطانيا.

وكانت الشرطة الصومالية أعلنت سابقا عن مقتل 13 شخصا على الأقل جراء الهجوم، مضيفة أن قوات الأمن أنهت الاعتداء.

وكان أفراد من تلك الحركة المرتبطة بتنظيم القاعدة اقتحموا الفندق بعد استهدافه بسيارة ملغومة مساء أمس، في الوقت الذي كان فيه شيوخ قبائل ونواب مجتمعين لمناقشة الانتخابات المحلية المقبلة.