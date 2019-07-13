نصر تبحث مع رئيس قمة أفريقيا -بريطانيا دعم البنية الأساسية للقارة

سحر نصر وزيرة الاستثمار تبحث مع وزير الاستثمار عدد من قضايا الاستثمار في أفريقيا

التقت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، مع جراهام ستيوارت، وزير الاستثمار البريطاني، وذلك خلال زيارتها إلى العاصمة البريطانية لندن، بحضور السفير طارق عادل سفير مصر لدى لندن.

47.4 مليار دولار حجم الاستثمارات البريطانية في مصر

وبحث الجانبان، زيادة الاستثمارات البريطانية في مصر والتي وصلت إلى 47.4 مليار دولار في ظل وجود 1816 شركة بريطانية تعمل في مصر، وجرى الاتفاق على تشجيع الشركات البريطانية على ضخ استثمارات جديدة في مجالي النقل والتعليم، ودعم رواد الأعمال.

وأشار وزير الاستثمار البريطاني، إلى أن مصر شريك استراتيجي لها أهمية خاصة في ظل رغبتها في إقامة شراكة اقتصادية مع أفريقيا والشرق الأوسط، مؤكدا دعم بريطانيا للاصلاحات الاقتصادية في مصر، بهدف جذب مزيد من الاستثمارات، موضحا أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من الزيارات لرجال الأعمال البريطانيين إلى مصر لبحث الفرص الاستثمارية في مصر.

وأشارت وزيرة الاستثمار، إلى أن مصر تعمل على جذب المزيد من الاستثمارات البريطانية في مجالات البنية الاساسية والنقل، في ظل العمل على إنشاء 14 مدينة جديدة على مستوى الجمهورية تتضمن فرصًا استثماريًا، مبينا أن الأمر لا يقتصر على العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة فقط، فهناك مدن جديدة يتم تنفيذها فى الدلتا، مثل المنصورة الجديدة، وأخرى في صعيد مصر، مثل ناصر بغرب أسيوط، وغرب قنا.

وتطرق الاجتماع، إلى بحث زيادة الاستثمار في مجال التعليم، وذلك في ظل مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للاستثمار في العنصر البشري وزيادة التعاون بين الجامعات المصرية والبريطانية وتدريب الطلاب.

والتقت وزيرة الاستثمار، بول أركرايت الرئيس التنفيذي لقمة أفريقيا بريطانيا للاستثمار، والذي تستضيفها لندن في يناير 2020، لبحث تعزيز العلاقات بين أفريقيا والمملكة المتحدة، في ظل تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئاسة الاتحاد الأفريقي العام الجاري، ودعم مشروعات البنية الأساسية في القارة.

وأوضحت الوزيرة، أن مصر تدعو المؤسسات الدولية لدعم تنفيذ مشروعات البنية الأساسية فى القارة، وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة فيها واستغلال الفرص الاستثمارية الواعدة في قارة أفريقيا والتي تحتاج لبنية أساسية.

وأشار بول أركرايت، إلى أن هذه القمة ستعزز العلاقات بين بريطانيا وقارة أفريقيا من خلال تضافر الجهود بين الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية لجذب استثمارات إلى القارة الأفريقية، موضحا أنها ستركز على تمكين الشباب والاهتمام بالتعليم والصحة فى افريقيا.

وعقب ذلك، التقت وزيرة الاستثمار كريس جريلينج، وزير النقل البريطاني، بحضور السفير المصرى لدى لندن، لبحث زيادة الاستثمارات البريطانية في مجال النقل.

ورحب وزير النقل البريطاني، بالتعاون المشترك مع مصر في مجالات النقل، واتفق على عقد لقاءات مع الشركات البريطانية المستثمرة، في مجال النقل لضخ استثمارات جديدة في هذا القطاع بالتنسيق مع وزارة النقل في مصر.

والتقت وزيرة الاستثمار، بالسير جيفري دونالدسون المبعوث التجاري لرئيس الوزراء البريطاني إلى مصر، بحضور السفير المصرى لدى لندن.

تدريب الأطباء المصريين في بريطانيا.. وقرب انتهاء إنشاء جامعة كوفنتري في العاصمة الجديدة

وأكد دونالدسون حرص بريطانيا علي تعزيز التعاون مع مصر في الاستثمار في رأس المال البشري، ونقل الخبرات البريطانية في مجالات الرعاية الصحية والتعليم وتدوير المخلفات، سواء من خلال تدريب الأطباء المصريين في المملكة المتحدة وقرب الانتهاء من جامعة كوفنتري في العاصمة الجديدة والتي تعد خطوة إلى الأمام لتعزيز العلاقات بين البلدين في قطاع التعليم، ومن خلال انشاء مصانع متطورة لتدوير المخلفات.

وخلال زيارتها إلى لندن، التقت وزيرة الاستثمار، بعدد من الشركات البريطانية في مؤتمر نظمته الغرفة التجارية المصرية البريطانية، حيث أكدت حرص مصر على زيادة التعاون الاستثمارى مع بريطانيا، في ظل الفرص الاستثمارية الواعدة في السوق المصرية الضخمة.

وزيرة الاستثمار تزور بورصة لندن وتبحث مع رئيسها التعاون الاقتصادي

وأكدت شركات بريطانية، حرصها على ضخ المزيد من الاستثمارات إلى مصر خلال الفترة المقبلة، بعد الاصلاحات التشريعية التى قامت بها مصر مؤخرا وأسهمت في تحسين مناخ الاستثمار.

وعقب ذلك، زارت وزيرة الاستثمار، مقر بورصة لندن، ولتقت توم أتينبورو، رئيس قسم تطوير الأعمال الدولية في بورصة لندن، لمناقشة تعزيز التعاون والشراكة الاقتصادية بين مصر ولندن.