"مستقبل وطن" ينتهي من توصيل المرافق لمنازل الأسر الفقيرة في السويس

انتهى حزب "مستقبل وطن" بالسويس بقيادة أمين الحزب أحمد خشانة من توصيل المرافق إلى منازل 60 أسرة داخل القطاع الريفي، خاصة الأسر الأشد احتياجا للمساعدة.

وقام الحزب بتوفير الإمكانيات المادية والعينية لتوصيل المرافق إلى منازل الأسر، من بينها عمليات إصلاح للمنازل وبناء أسقف وتوفير أثاث منزلي.

وقال أحمد خشانة أمين الحزب بالسويس، إن الحزب ينفذ خطة متكاملة بالتعاون مع الجهات المعنية لتوفير حياة كريمة للأسر الأشد احتياجا، ويتم دراسة حالات الأسر بعناية شديدة، مشيرا إلى أن الحزب سيواصل دعم الأسر الأشد احتياجا في كل مكان بالمحافظة.

وكان حزب "مستقبل وطن" قام خلال الفترة الماضية بتوصيل مساعدات طبية للقرى عن طريق تنظيم قافلة طبية وتم صرف العلاج بالمجان.