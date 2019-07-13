أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اعتماد نتيجة امتحانات الدور الأول للثانوية العامة، خلال ساعات.

وزير التعليم: إعلان النتيجة رسميا غدًا في مؤتمر صحفي

وأضاف وزير التعليم، لـ"الوطن"، أن من المقرر إعلان النتيجة بشكل رسمي غدًا في مؤتمر صحفي بمقر الوزارة.

وتنشر "الوطن" عبر بوابتها الإلكترونية، نتيجة الثانوية العامة 2019، والتي من المقرر إعلانها، غدا الأحد، حيث يستطيع الطالب معرفة نتيجته بمجموع درجاته وتفصيل كل مادة من المواد.

ويعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم السبت، نتيجة الثانوية العامة، على أن تُعلن الأحد إلكترونيًا، حسبما أعلن خالد عبدالحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات، ونائب رئيس امتحانات الثانوية العامة.

وترقبوا نتيجة الثانوية العامة 2019 على موقع "الوطن" فور ظهورها، ويمكنكم التسجيل من هنـــــــــــــا للحصول عليها.