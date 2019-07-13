تسجيل الدخول
الأزمة تتصاعد: «كهربا» يرحل عن الزمالك

أحدث الأخبار

إحالة رئيس وحدة المحلية في المنيا للتحقيق لتقصيره في العمل

إحالة رئيس وحدة المحلية في المنيا للتحقيق لتقصيره في العمل

عاجل.. اعتماد نتيجة الثانوية العامة ووزير التعليم يتصل بالأوائل

عاجل.. اعتماد نتيجة الثانوية العامة ووزير التعليم يتصل بالأوائل

التعليم العالي: 75 ألف طالب سجلوا في اختبارات القدرات بتنسيق الجامعات

التعليم العالي: 75 ألف طالب سجلوا في اختبارات القدرات بتنسيق الجامعات

بينهم دولة عربية.. "هواوي" تطلق مفاجأة جديدة بعدد من دول العالم

بينهم دولة عربية.. "هواوي" تطلق مفاجأة جديدة بعدد من دول العالم

"فطير مشلتت وجبنة وعسل".. وجبة إفطار مصرية للسائحين على شواطئ الغردقة

"فطير مشلتت وجبنة وعسل".. وجبة إفطار مصرية للسائحين على شواطئ الغردقة

ضبط 889 متهما و892 قطعة سلاح ناري وتنفيذ 511933 حكما خلال أسبوع

ضبط 889 متهما و892 قطعة سلاح ناري وتنفيذ 511933 حكما خلال أسبوع

اختيارات الوطن

تغريم "فيسبوك" 5 مليارات دولار بسبب تسريب بيانات المستخدمين

تغريم "فيسبوك" 5 مليارات دولار بسبب تسريب بيانات المستخدمين

وزنه 3 أطنان.. أضخم جرس كنسي بالعالم في الإسكندرية

وزنه 3 أطنان.. أضخم جرس كنسي بالعالم في الإسكندرية

مأساة 3 أطفال وسيدة في أسبوع واحد.. بتر عضو ذكري وغرق ووفاة كاذبة

مأساة 3 أطفال وسيدة في أسبوع واحد.. بتر عضو ذكري وغرق ووفاة كاذبة

جهات حكومية تبحث عن موظفين.. عروض مغرية تصل لـ1000 جنيه في الشيفت

جهات حكومية تبحث عن موظفين.. عروض مغرية تصل لـ1000 جنيه في الشيفت

تفاصيل نشرة وظائف "مصر تعمل" الأسبوعية.. مرتبات تصل لـ5000 جنيه

تفاصيل نشرة وظائف "مصر تعمل" الأسبوعية.. مرتبات تصل لـ5000 جنيه

نتيجة الثانوية العامة على بوابة "الوطن".. قريبا

نتيجة الثانوية العامة على بوابة "الوطن".. قريبا

الأكثر قراءة

عاجل