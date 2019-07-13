شهدت مناطق أبو شاهين وسوق اللبن ونعمان الأعصر والسكة الوسطى بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، استمرار لظاهرة انقطاع مياه الشرب لأكثر من 14 ساعة يومية تزامنا مع موجة الحر وارتفاع درجات الحرارة، وهو ما أثار حفيظة المواطنين وأصابهم بحاله من الاستياء والغضب، لتجاهل مسؤولي الجهات التنفيذية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي لشكواهم المتكررة خلال الأونة الأخيرة.

ورصدت "الوطن " شكاوى الأسر والعائلات بتلك المناطق السكنية، وقالوا إنهم أرسلوا شكاوى متكررة وخطابات رسمية إلى غرف العمليات والطوارىء والمتابعة بديوان محافظة الغربية ومجلس المدينة العمالية والأحياء وشركة المياه، ولكن دون جدوى.

"والله احنا تعبنا من كثر الشكاوى إلى مسؤولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي والمحافظة وفعلا أصبحنا نعيش في منطقة نائية لا يسود بها أي خدمات حقيقية في ظل موجة العطش التي تجتاح أكثر من 1200 منزل بمنطقة أبوشاهين".. بتلك الكلمات التقط خيط الحديث مع "الوطن" الحاج ناجي شكري، مؤكدا أن مياه الشرب أصبحت ظاهرة نادرة، متابعا: "مياه الشرب أصبحت ملوثه خلال عودتها لصنابير مياه الشرب بالمنازل فى الفترة ما بين 1 لـ6 صباحا".

وأشار "شكري" إلى أنهم تقدموا بشكاوى رسمية إلى غرفة عمليات ديوان مجلس الوزراء، بضرورة صيانة أعطال محطة مياه الشرب المتهالكة بمنطقة أبو شاهين، موضحا أن طلمبات وشبكات خطوط المياه بالمحطه شبه مهشمة وكثيرة الأعطال الشهرية، مناشدا رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالتدخل العاجل وإنقاذ حياة المواطنين من أخطار أنتشار الأوبئة والأمراض المزمنة بسبب ارتفاع نسبة الشوائب بمياه الشرب الناتجة عن خطوط شبكات المحطة المذكورة.

وأضافت علياء حسين ربة منزل بمنطقة سوق اللبن التابعة لحي أول المحلة، أن مياه الشرب لا تصل إلى المنازل طوال 14 ساعة خلال فترة النهار "بقينا نلجأ إلى خزانات المياه كحل بديل لتوفير مياه صالحه لغسل الأواني واستخدام المياه المفلترة في إعداد وطهي الطعام والوجبات المنزلية".

وأشارت "حسين" إلى أن وفد من الأهالي تجمهروا مرار وتكرار أمام ديوان مجلس مركز ومدينة المحلة للمطالبة بتوصيل مرافق وخدمات المياه، والدفع بسيارات مدعومة بفناطيس المياه المفلترة، وضمان توصيل المياه إلى كامل المنازل السكنية حفاظا على صحة كبار السن من الرجال والسيدات والأطفال.

محافظ الغربية يكلف رئيس المدينة بالتنسيق مع مسؤولي شركة المياه وتخصيص سيارات محملة بالفناطيس

في المقابل أصدر اللواء هشام السعيد محافظ الغربية، توجيهاته إلى المهندس محمد سراج رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة بضرورة التنسيق الكامل مع المهندس عادل عطية رئيس مجلس إدارة شركة المياه، بضرورة توفير فرق العمل والصيانه اللازمة لمحطة مياه الشرب بمنطقة أبو شاهين، وزيادة ضخ المياه بمناطق سوق اللبن ونعمان الأعصر.

وشدد محافظ الغربية على ضرورة الدفع بسيارات المياه المحملة بفناطيس مياه الشرب، تيسيرا على المواطنين لحين الانتهاء من أعمال الصيانة الدورية لمياه الشرب وتلبية لرغبات المواطنين.