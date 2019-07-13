طالب القطاع الديني بوزارة الأوقاف المديريات على مستوي الجمهورية بإرسال كشف بأسماء الأئمة المتميزين علميا ومهنيا في الخطابة، وآخر بالأئمة المتميزين بالصوت الحسن في قراءة القرآن، كل في كشف على حدة.

وقال القطاع في بيان له اليوم السبت: يجب مراعاة الأئمة المتميزون علميا الذين يدرسون بالأكاديمية الوطنية لتأهيل الشباب أو أكاديمية الأوقاف أو اجتازوا مسابقات الإيفاد أو القراءة الحرة أو الحج أو مسابقة إمام متميز أو إمام مسجد جامع أو شيخ مقرأة أو إمام صلاة التراويح أو مساجد النذور، مع ذكر الاسم، وما حققه من نجاح أو اجتياز مسابقات، ومن يرشحهم كأئمة متميزين في الخطابة أو الصوت الحسن في قراءة القرآن، وذلك في موعد أقصاه الأربعاء المقبل، مع بيان وجه التميز هل هو جانب الخطابة أو الصوت الحسن".