بينما يجهز صناع الدراما لأعمال جديدة، يعكف البعض الآخر على التسويق لأعمال درامية كان من المقرر عرضها في رمضان الماضي، ومن أبرز تلك المسلسلات:

- "فلانتينو"

أعلن منتج العمل هشام تحسين، استئناف تصوير مسلسل "فلانتينو" خلال الفترة المقبلة، والذي كان من المقرر عرضه في شهر رمضان الماضي، ولكنه لم يلحق بالموسم، بسبب ضيق الوقت، ومن المقرر عرضه بموسم رمضان 2020.

"فلانتينو" من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام، وبطولة دلال عبدالعزيز، داليا البحيري، وتدور قصته حول رجل أعمال يمتلك عدة مدارس إنترناشيونال، ومتزوج من امرأة شخصيتها صارمة، ما يجعله يدخل في الكثير من النزوات.

- "اللعبة"

يعود كل من شيكو وهشام ماجد، خلال الأيام المقبلة إلى مواقع التصوير، لاستئناف مسلسل "اللعبة" الذي خرج من السباق الرمضاني المنقضي لأسباب غير معلنة، والمسلسل من إخراج معتز التوني وتأليف ورشة كتابة تحت إشراف فادي أبوالسعود.

وتدور أحداث العمل في إطار من التحدي والمغامرات حول شابين تجمعهما صداقة قوية منذ الطفولة، يواجهان العديد من المشاكل في إطار كوميدي، ويشاركهما في البطولة كل من نسرين أمين، أحمد فتحي، ومحمد ثروت.

- "السر"

ينتظر أبطال مسلسل "السر" عرض العمل الدرامي، والذي كان من المقرر عرضه في موسم شهر رمضان الماضي، حيث انتهت الشركة المنتجة من أعمال التصوير أوائل مارس 2018، لكن المنتج محمد فوزي، فضل عرضه كاملًا وحصريًا على إحدى القنوات، بدلًا من عرض 30 حلقة فقط خلال ماراثون رمضان الماضي، على قنوات "الأولى، والقاهرة والناس، والنهار، ودريم، وصدى البلد".

ويضم "السر" كوكبة كبيرة من النجوم، "حسين فهمي، ووفاء عامر، وريم البارودي، وألفت عمر، ومحمد سليمان، وهشام المليجي، ومنة جلال، ومحمد جمعة، وهشام المليجي، ومايا فارس".