اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، السبت، نتيجة امتحان الدور الأول من شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2018/ 2019، بنسبة نجاح بلغت 78.6%.

الوزير يتصل بالأوائل لتهنئتهم

واتصل الوزير هاتفيًا، بأوائل الثانوية العامة، لتنهئتهم، بحضور خالد عبد الحكم نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة مدير عام الإدارة العامة للامتحانات.

وقال خالد عبد الحكم، إن نسبة النجاح هذا العام، بلغت 78.6%، حيث بلغ عدد الأوائل 40 طالبًا / طالبة، مقسمين: "34 طالبًا / طالبة بالتعليم العام، وطالبان بمدارس المتفوقين STEM، وطالب من ذوي القدرات الخاصة، وثلاثة طلاب "دمج" ".

وأضاف "عبد الحكم"، أن عدد الأوائل في شعبة العلمي علوم بلغوا 14 طالبًا / طالبة، و10 طلاب في "علمي رياضة"، و10 طلاب في الشعبة الأدبية.