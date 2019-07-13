عقد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، اجتماعا لاستعراض آليات تطبيق منظومة للنظافة بعدد من مدن المحافظة، تعتمد على الجمع المنزلي للقمامة، وذلك بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، والدكتور عواد أحمد علي السكرتير العام للمحافظة، واللواء حمدي الحشاش السكرتير العام المساعد، وعادل صبرة مدير عام الشؤون المالية بالمحافظة، وأشرف قربة مدير عام النظافة بالمحافظة، ومحمد فوزي مدير المكتب الفني بالمحافظة، وإسلام رجب مدير إدارة العشوائيات بالمحافظة.

ورحب محافظ القليوبية بالمنظومة الجديدة مقدما الشكر لكل من ساهم في الارتقاء بمستوى النظافة بالمحافظة سواء من الشركات أو الجمعيات أو أي من منظمات المجتمع المدني، مشيرًا إلى أنه يتم بذل الكثير من الجهد حتى يشعر المواطن بالنظافة، مؤكداً أن مشكلة النظافة بالمحافظة تتلخص في خمسه محاور وهي: منظومة الجمع المنزلي ومنظومة النقل ومنظومة الفرز ومنظومة إعادة التدوير ومنظومة المقالب العمومية، وتسعى المحافظة إلى إنشاء عدة مصانع لتدوير القمامة للقضاء على هذه المشكلة وإقتلاعها من جذورها.