عثر الشيخ ربيع بوكريمش الشتوري، فجرا على رضيع بمسجد عالة كريمش بقرية الشمامة بمركز ومدينة الحمام بمحافظة مطروح، موضوع داخل عربة خاصة بالأطفال وبجواره كيس به بعض الملابس والأغراض البسيطة من غيارات ولبن وأشياء مخصصة للأطفال الرضع.

وحاول الشيخ عقب أداء صلاة الفجر، بالبحث والسؤال عن من يعرف الطفل وسؤال المصليين للتوصل لأصحابه أو من تركه بالمسجد إلا أنه لم يصل لشيء، فتوجه بالرضيع وسلمه بحضانه بمستشفى الحمام المركزي.

وقال الدكتور رفيق محمد صلاح الدين مدير عام مستشفى الحمام المركزي، إن الحالة لطفل رضيع عمره ما بين 3 حتى 4 أيام، والحالة موجودة بالمستشفى، والطفل حاليا يتلقى الرعاية الطبية الكاملة بالحضانة، واتخذنا الإجراءات القانونية اللازمة وأبلغنا إدارة التضامن الاجتماعي بمركز ومدينة الحمام والتي تبلغ مديرية التضامن الاجتماعي في مطروح.

وأشار إلى أن الطفل سيستمر بتلقيه الخدمة الطبية الكاملة لحين تحديد التضامن الاجتماعي ميعاد تحويله لمطروح، ومكان دار الرعاية المسؤولة عنه، وعند التحويل، يرافق الطفل أحد أطباء الأطفال ويجرى نقله بسيارة إسعاف مجهزة حتى مكان تسليم الطفل، موضحا أنه لا يجرى تسميته حاليا، إلا بعد استلامه من التضامن الاجتماعي وهي المسؤولة عن تسميته، طبقا للوائح.

ولفت إلى أن مثل هذه الحالات في مركز الحمام بسيطة جدا، وخلال الستة أشهر الماضية، هذه هي الحالة الثانية فقط ونتعامل معها داخل المستشفى من خلال أطباء أطفال متخصصين في رعاية مثل هذه الحالات، بجانب وضعها بقسم الحضانات، كي تتلقى الرعاية الطبية اللازمة.