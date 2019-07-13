تابع الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج استقبال رغبات طلاب الثانوية العامة لإجراء اختبارات القدرات للالتحاق بكلية التربية الرياضية، والتي تستمر حتى 24 من الشهر الجاري.

وأوضح "عزيز" أن اختبارات القدرات الهدف منها قياس القدرات البدنية والمهارية لدى الطلاب المتقدمين للاتحاق بالكلية، بما يتناسب مع المقرارات الدراسية النظرية والعملية لمختلف الأقسام، وأضاف أن الجامعة أنهت كافة الاستعدادات للتيسير على الطلاب المتقدمين للتسجيل.

وقال الدكتور صفا محمود السيد نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، إن الاختبارات تشمل الفحص الطبي المبدئي على القلب والصدر، اختبار الذكاء والمعلومات العامة في المجال الرياضي، اختبار المهارة في نوع النشاط الرياضي المتخصص، بالإضافة إلى إجراء الاختبارات البدنية المقررة، وقياس الطول للفتيات الذي لايقل عن طولها عن 155 سم، وللبنين عن 165 سم، ثم اختبار القوام والمقابلة الشخصية، واجتياز كشف القومسيون الطبي العام.

وأشار الدكتور محروس محمود عميد الكلية، أن التسجيل يتم عن طريق الموقع الإلكتروني، فيقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق الإلكتروني، ثم إلى صفحة التسجيل وحجز اختبارات القدرات، وذلك باستخدام الرقم القومي ورقم الجلوس الخاص بالطالب، وستظهر بيانات الطالب والتي تتضمن رقم الجلوس، اسم الطالب، الرقم القومي، المحافظة، الإدارة التعليمية التابع لها الطالب، المدرسة، والشعبة التي درسها الطالب علمية "هندسية – أدبية"، وعلى الطالب التأكد من صحة البيانات المدونة على شبكة الإنترنت الخاصة به، بعدها ستظهر للطالب قائمة بأنواع اختبارات القدرات المتاحة والكليات وأماكن أداء هذه الاختبارات والمواعيد المحددة للطالب.

وأضاف كلا من الدكتور هاني جعفر، والدكتور محمد عبد المحسن، أعضاء لجنة الإشراف العام على الاختبارات، أن الطالب يقوم باختيار نوع القدرات التي يرغب بأداء الامتحان بها، وسيقوم النظام بتحديد موعد الاختبار في كل كلية في يوم منفصل، مع العلم أن قدرات كليات التربية الرياضية تستمر ثلاثة أيام متتالية، وعقب انتهاء الطالب من عملية التسجيل يقوم الطالب بطباعة إيصال التسجيل الذي يشمل على أنواع القدرات والمواعيد وأماكن أداء الاختبارات بالكليات التي قام الطالب بتدوينها على موقع التنسيق الإلكتروني.