عقب إعلان الحكومة أسماء المستحقين لتعويضات أهالي النوبة من متضرري بناء السد العالي وخزان أسوان، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للحكومة بحل مشكلة أهالينا من النوبة، وانتهت اللجنة الوطنية لصرف التعويضات من الحصر النهائي للمستحقين للتعويض، رسميا، بعد فحصها آلاف الطلبات التعويض.

تعويض المستحقين للأراضي القابلة للزراعة.

يعوض صاحب الأرض بأرض أخرى على أن يجبر كسر الفدان إلى فدان لمن يهلك دون الفدان.

يكون التعويض في المناطق التالية

- المنطقة الأولى.. خور قندي بمساحة 6000 فدان جاهزة للتسليم.

- المنطقة الثانية.. منطقة وادي الأمل بمساحة 1200 فدان جاهزة للتسليم الفوري أول ديسمبر 2019.

- المنطقة الثالثة.. الأراضي المتاحة للتعويض وفقا لخطة الدولة المستقبلية في التنمية، ويكون للمستحق طلب الحصول على التعويض النقدي بدلًا من الأرض القابلة للزراعة.

- ويكون التعويض النقدي عن الفدان الواحد مبلغ 25 ألف جنيه، على أن يجبر كسر الفدان إلى فدان لمن يملك دون الفدان.

- أما المستحقون للمساكن، فيكون تعويض مالك المسكن الواحد بمسكن آخر داخل أو خارج محافظة أسوان، ويكون التعويض بمناطق كوم أمبو، وإدفو بأسوان.

- وخارج محافظة أسوان تتوافر عدد من الوحدات السكنية في محافظات "القاهرة، الإسكندرية، الإسماعيلية، الشرقية، المنوفية، البحيرة، الفيوم، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، والأقصر".

- وللمستحق طلب الحصول على التعويض النقدي بدلا من المسكن، ويكون التعويض النقدي عن المسكن بمبلغ 250 ألف جنيه.

- يقدم طلب إبداء الرغبة على النموذج المعد بمقرات اللجان الواردة بالدليل، ويكون تقديم الطلب من المستحق، أو الممثل القانوني لورثته، أو من مقدم الطلب إلى لجنة الحصر المشكلة في وزارة العدل.

- بالنسبة للأراضي القابلة للزراعة.. فيكون لطالب التعويض إبداء 3 رغبات في المناطق المتاحة للتعويض سالفة البيان.

- بالنسبة للمساكن.. في حالة زيادة الرغبات عن عدد الوحدات السكنية المتاحة للتعويض، تكون العبرة بأسبقية إبداء الرغبة.

- مقرات اللجان.. بالنسبة لتعويضات المساكن بعدد 10 وحدات تضامن اجتماعي في قرى "توشكي، عنبية، نصر، المالكي، قورتة، كلابشة، الدكة، أبو هور، ودهميت".

- مقرات اللجان.. بالنسبة لتعويضات الأراضي الزراعية بعدد 16 جمعية بالقرى التالية "بادنة، قسطل، توماس، عافية، أبو سنبل، غرب عنيبة، أرمنا أبريم، الجنينة، نصر الدكة، كلابشة، ودبور".

- مقرات اللجان بالنسبة لتعويضات التقنين بعدد 5 مناطق: "الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، حي جنوب، حي شرق، حي غرب، أملاك الدولة الخاصة بالمحمودية".