شهدت قريتي "شبراملكان" و"عياش" التابعتين لمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، حالة من الاستياء والغضب بين المواطنين، بسبب غرق منازلهم في مياه الصرف الصحي وانتشار البرك والمستنقعات بسبب ارتفاع منسوب المياه في أحد المصارف الواصل طوله أكثر من 20 كيلو متر بين قريتي صفط تراب – عزبة العلو.

"الوطن" رصدت انتشار كميات من البرك والمستنقعات ومياه الصرف الصحي تغرق منازل ووحدات سكنية ومدارس وكافة شوارع القريتين، وهو دفع أهالي القريتين إلى مناشدة مجلس الوزراء ووزارة الإسكان والمرافق ومسؤولي شركة مياه الشرب والصرف وهيئة الصرف والري للتدخل السريع وإنقاذ حياة أكثر من 120 ألف نسمة من الأهالي والعائلات.

"حسبي الله ونعم الوكيل في كل مسؤول لا يراعي الله فينا واحنا حياتنا بقت في خطر بجد ومياه الصرف الصحي بتغرق منازلنا وبيوتنا أصابها الضرر والتصدعات والشروخات ومياه البرك والمستنقعات تحاصر كافة المدارس ومكاتب البريد"، هكذا قال الحاج عبد اللطيف الصياد، أحد الأهالي.

وأضاف أنه جرى جمع توقيعات وشكاوى رسمية من أهالي قرية شبرا لرفعها إلى غرفة العمليات بديوان المحافظة والمطالبة بتشغيل فرق فنية وصيانة دورية لحل أزمة مياه الصرف الصحي واستكمال مشروع الصرف الصحي الحكومي المتوقف لتأمين أرواح وحياة المواطنين.

وناشد الصياد، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بضرورة تخصيص فرق فنية لمعاينة الصرف المغطى للمصرف والمقام أمام مدخل عزبة البرلسي المجاور للقرية العلوم.

وعلى بعد خطوات جلست سيدة تدعى الحاجة عايدة حسين، ربة منزل، مقيمة أمام مدرسة شبراملكان الابتدائية وحولها أطفالها غير قادرين على الخروج من أبواب منزل العائلة بسبب ارتفاع منسوب المياه الملوثة لأكثر من مترين، قائلة، "وضعنا الطوب والحجارة للعبور والخروج من منازلنا التي أصبحنا محاصرين بداخلها وسط الروائح الكريهة ومياه الصرف الملوثة وسط غياب الرقابة من المسؤولين والتنفيذيين"، لافتة إلى أن مشروعات شبكات مياه الصرف الصحي البديلة معطلة طوال الـ3 أشهر الماضية ولم تستكمل

محافظ الغربية يوجه بتشكيل لجنة من الري والصرف وتخصيص سيارات لكسح وشفط المياه

ومن جهته أصدر اللواء هشام السعيد محافظ الغربية، توجيهاته إلى المهندس محمد سراج رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة، بضروة التنسيق مع المهندس إبراهيم الأشقر مدير هيئة الصرف الصحي، المهندس عادل عطية رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، المهندس عادل عبد القادر وكيل وزارة الري والصرف، للتدخل العاجل لإنهاء أزمة مصرف قريتي شبرا ملكان وعياش والبدء في مراحل تطهيره واستكمال مشروعات الصرف الصحي المتوقفة.

وشدد على ضرورة تخصيص سيارات لكسح وشفط مياه المتصرفة بالقريتين وتأمين أرواح المواطنين من خلال تدشين حملات وقائية للقضاء على الهاموش والحشرات فضلا عن البدء في تطهير كافة المصارف أولا بأول تيسيرا على حياة أبناء الشارع الغرباوي.