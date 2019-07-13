"الأفريقي للتنمية": موَّلنا مشروعات مصرية بـ 3.3 مليار دولار

عقد بنك التنمية الأفريقي، برئاسة مدير فرع البنك في القاهرة مالين بلومبيرج، ورشة عمل، بالتعاون مع العديد من الوزارات والهيئات الحكومية، لاستعراض وتقييم المشروعات التي شارك فيها البنك ومولها، ويبلغ حجمها 3.3 مليار دولار، من أجل تنفيذ خطط التعاون الإستراتيجي والتنموي بين البنك والحكومة المصرية.

واستعرضت "بلومبيرج" مجموعة المشروعات التنموية المختلفة مع الوزارات المعنية وعلى رأسها "الاستثمار والتعاون الدولي، الكهرباء والطاقة، الري والصرف، الزراعة والمالية وهيئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة" وغيرها، وما تم إنجازه من مشروعات ضخمة منذ 2015 حتى 2019، وبلغ عددها أكثر من 50 مشروعًا بلغ حجم مساهمات وتمويل البنك في إنجازها 3.3 مليار دولار، جرى توزيعهم في أشكال منح وقروض توزعت بين مشروعات البنية التحتية والحوكمة، وتوجيه 97% من حجم التمويل إلى القطاع العام الذي تمثل في قطاعات الطاقة ودعم الميزانية العامة للدولة المصرية وعملياتها المالية والذي بلغ 1،5 مليار دولار على مدار 3 سنوات 2016 إلى 2018، بالإضافة إلى قطاعات الزراعة، الري والصرف.

وقالت "بلومبيرج" إن مصر تمتلك كل الإمكانات والموارد الطبيعية والبشرية التي تؤهلها لتبوء مكانة صناعية وتجارية عالية.

وأضافت أنه على الرغم من الزيادة السكانية في مصر تعتبرها ثروة قومية، حيث أن يمثل الشباب قوة عاملة وفيرة ومطلوبة في كثير من القطاعات مع مزيد من رفع كفاءتهم وتنمية مهاراتهم وهو ما يشارك فيه بنك التنمية الأفريقي ضمن برنامج النهضة الصناعية بالتعاون مع الحكومة المصرية، مؤكدة ضرورة استمرار تشجيع القطاع الخاص الوطني من أجل زياده مشاركته في منظومة النجاح المصرية الأفريقية وصولا إلى أعلى مراتب الشراكة، تحت شعار"التنافسية والتكامل والاستمرار".

وقال صموئيل كامارا مسؤول البرامج المشتركة في بنك التنمية الأفريقي بالقاهرة، إن أوجه التعاون المشتركة السابقة أبرزت قوة الأداء والالتزام المصري، والتي لا تزال قائمة في تنفيذ المشروعات المشتركة من أجل دفع عجله النمو الاقتصادي بالبلاد.

وتضمنت مناقشات ورشة العمل، العديد من المشروعات القومية والتنموية، وعلى رأسها مشروعات الطاقة الشمسية في محافظه السويس والتي بلغت تكلفتها نحو 33 مليون دولار، وراعى هذا المشروع الأبعاد الاجتماعية وتلبية الاحتياجات السكانية وخلق العديد من فرص العمل لشباب المحافظة، ويليها مشروع محطة الصرف بمنطقة أبو رواش في محافظة الجيزة، ويعد مشروع أبو رواش من أكبر المشروعات القومية التي ساهم فيها البنك التنمية الأفريقي في مشروعات الري والصرف الصحي، بسعة إجمالية 1.6 مليون متر مكعب.

كما تضمنت مناقشات ورشة عمل استعراض نتائج مشروع بناء القدرات والتطوير المؤسسي في وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، بتكلفة 4.45 مليون دولار، متضمنًا تقديم الدورات التدريبية وضمان الشفافية وزيادة الوعي العام وإنتاجية ومهارات العاملين في الوزارة، كما قدم البنك مشروعًا لتحسين ورقمنة نظام التصويت الانتخابي في مصر، والذي ظهرت نتائجه جلية خلال عمليات التصويت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانيه الأخيرتين.

وعن مساع بنك التنمية الأفريقي في الربط بين مصر وباقي أطراف ودول القارة الأفريقية، استعرض البنك بالتعاون مع وزارة الري مشروع ربط بحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسط تحت شعار "قارة واحدة.. نهر واحد وشعب واحد"، ويساهم بنك التنمية الأفريقي بمجموع 650 مليون دولار في هذا المشروع العملاق الذي بدأ تنفيذ مرحلته الأولى في 2015، ويحقق هذا المشروع المزيد من الإندماج المصري مع الدول المطلة على نهر النيل، مما ينعكس إيجابًا على توفير وتسهيل وسرعة انتقال الأفراد والبضائع بينهم ودمج القارة الأفريقية في مسارات الاقتصاد العالمي.