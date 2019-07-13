أعلن الدكتور صلاح أبوطالب، رئيس مجلس إدارة مركز الأورام بالفيوم، تشغيل وحدة العلاج الكيماوي في المركز بسعة 21 كرسيا وسريرا، بالإضافة إلى الصيدلية الإكلينيكية، التي تعتبر الأولى من نوعها في محافظات الصعيد، وتضم كابينة تحضير العلاج الكيماوي، وتجهيز وتشغيل وحدة التغذية الوريدية.

وأضاف، خلال ندوة عن سرطان "عنق الرحم"، عقدت بالمركز، اليوم، أنهم شغلوا وحدة الكشف المبكر عن الأورام، ووحدة الأشعة التشخيصية "العادية - التلفزيونية" والعيادات الخارجية بمعظم تخصصاتها، ووحدة حرق أورام الكبد، ووحدة التثقيف الصحي والتعليم المستمر، مشيرا إلى توفير شهادات ماجستير، بالتعاون مع الأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا.

وتابع، "مركز الأورام في حاجة إلى تجهيز وحدة العلاج الإشعاعي، ووحدة الأشعة الداخلية، وإنشاء مستشفى جراحة الأورام، وكفالة المرضى غير القادرين".