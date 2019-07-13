أنقذ أهالي بمدينة الشلاتين، 3 أشخاص من رجال الحماية المدنية، حاصرتهم النيران نتيجة لحريق ضخم شب، ظهر اليوم، بالمجزر الآلي الجديد بمدينة الشلاتين، جنوبي البحر الأحمر، ما أدى إلى التهام أغلب أجزاء المجزر.

وغطت الأدخنة، الناجمة عن الخريق، سماء المنطقة بالكامل، والتهمت النيران أجزاء كبيرة من المجزر.

وقال أحد مشايخ قبيلة العبابدة بالشلاتين، فضل عدم ذكر اسمه لـ"الوطن"، إن النيران قضت على المبردات "الفايبر" الجديدة داخل المجزر الجديد، الذي لم يتم تشغيله بعد، وتبلغ تكلفته أكثر من 120 مليون جنيه.

يشار إلى أن المجزر، تحت الإنشاء، ولم يفتتح بأكمله، وهو الأول نوعه في مدن الجنوب، بتكلفة 120 مليون جنيه على مساحة 10000م2، لاستيعاب عمليات ذبح لـ 200 رأس جمل و200 رأس ماشية، بالإضافة إلى أكثر من 200 رأس غنم يوميا.