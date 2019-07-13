الأول "أدبي" على الثانوية الأزهرية: مذاكرة الدروس أولا بأول سر النجاح

قال الطالب محمد السيد خليل المتولي، الأول على القسم الأدبي في الثانوية الأزهرية، إن النتيجة كانت مفاجئة له، مشيرا إلى أن المفاجأة الأكبر كانت اتصال الإمام الأكبر فضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.

وأضاف، لـ"الوطن" أن الشيخ اتصل عدة مرات ليتواصل معنا، نظرا لانشغال الهاتف، ولم يسعفنِ حظي لمحادثته، حيث كنت بالمسجد، وتحدث معه والدي، وهنأه الشيخ، وطلب منه نقل التهنئة لي، وبعض التوصيات.

وأوضح "خليل": كنت آخذ دروسا في جميع المواد، لأن الدروس عندنا في بلدنا مفر الخوازم بالدقهلية، رخيصة، وسر النجاح هو أن تذاكر دروسك أولا بأول، فلا تؤجل شيئا لأي سبب لليوم التالي.

وأكد أنه لم يحدد بعد ما الكلية التي يرغب في دخولها، "أترك الأمر للظروف".

وقال: "أنصح زملائي بطاعة ربنا والنبي الكريم، والمحافظة على الفروض، فهي أهم شيء في حياتك".