قال فتوح حسين عوض، والد الطالبة هبة، الأولى على الجمهورية مكفوفين، بالثانوية الأزهرية، بمجموع 97.62%، من المحلة الكبري محافظة الغربية، إن ابنته هبة كانت الأولى على الجمهورية في المرحلتين الابتدائية والإعداداية.

وأضاف لـ"الوطن": "كنا متوقعين تفوقها بالثانوية، ومكالمة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر كانت مفاجأة كبيرة، وكنت أتمنى أن يتحدث الإمام إلى ابنتي مباشرة، إلا أن ظروف عملي أجبرتني أن أكون بمحافظة الإسكندرية ومعي الهاتف الذي اتصل عليه الإمام الأكبر".

وتابع: "أتمني أن نلتقي الإمام الأكبر لأن هبة تود شكره بنفسها"، موضحا أن ابنته لم تحدد بعد الكلية التي ستدخلها، وأن الأسرة كانت منتظرة النتيجة قبل التفكير بالكلية.