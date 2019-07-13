قال الدكتور محمد عبد الحميد أمين صندوق نقابة الاطباء، عضو لجنة الانتخابات، إن باب الطعون بانتخابات التجديد النصفى لنقابة الأطباء، مفتوح من يوم 10 إلى يوم 14يوليو الجاري، مشيرا إلى أن الفترة الماضية لم يتقدم فيها أي طعون، إلا اليوم السبت، حيث تقدم اثنان من المرشحين بطعنين ضد الدكتورة منى مينا عضو المجلس والمرشحة على قطاع القاهرة.

وأضاف عبد الحميد لـ"الوطن"، أن الأسباب التي سردها صاحبا الطعون، جاءت لأن "مينا" أمضت فترتين انتخابيتين لمدة 8 سنوات متصلة كعضو فى النقابة العامة، وبالتالي لايحق لها الترشح على مقعد قطاع القاهرة.