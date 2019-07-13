وجه اللواء عصام سعد، محافظ الفيوم، مدير عام المواقف بالمحافظة، بإقامة مظلات داخل المواقف، حرصا على راحة المواطنين وحمايتهم من حرارة الجو والأمطار وصيانة جميع دورات المياه وإنارة المواقف وتطويرها.

كما شدد محافظ الفيوم، خلال الاجتماع الدوري مع أعضاء مجلس النواب، لمناقشة المشكلات التي تواجه المحافظة في قطاعات الصحة والمواقف وغيرها، وفقا لبيان صحفي، اليوم، على توفير سيارات أجرة لعزب قرية أبو طالب بمركز طامية.

وناقش محافظ الفيوم، مع مدير عام المواقف، مشكلة نقص سيارات الأجرة من الفيوم للقاهرة أول وأخر الأسبوع، وتعريفة الأجرة من أبشواي إلى المنيب، و"الغرق - الفيوم".

وأصدر محافظ الفيوم، توجيهاته لمسؤولي المواقف بضرورة التنسيق مع مسؤولي المرور، لتكثيف الحملات المرورية، والتأكد من التزام السائقين بخطوط السير المقررة، وعدم تقسيم الخطوط أو الزيادة عن التعريفة المقررة، مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية، وتفعيل الغرامات وسحب الرخص حيال المخالفين.

وأكد محافظ الفيوم، خلال اللقاء، بدأ تشغيل خطوط سيرفيس جديدة، داخل المدينة مثل خط سيرفيس نادي قارون، وطامية وبعض المراكز خلال الشهر الحالي.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالفيوم، تشغيل الوحدة الصحية بسرسنا وكوم أوشيم، مع بداية شهر أكتوبر، ويتم استقبال المرضى وتقديم الخدمات الصحية بها على أحسن وجه، وبحث حالة ممرضة لظروفها الإنسانية والاجتماعية.

وكلف محافظ الفيوم، مسؤولي التفتيش المالي والإداري بالمحافظة، بسرعة فحص بعض المشكلات والمخالفات ومراجعة كل الأعمال المالية والإدارية ببعض المستشفيات على الطبيعة.

حضر اللقاء اللواء عبد القادر النوري، سكرتير عام المحافظة، والدكتورة أمال هاشم، وكيل وزارة الصحة, وياسر حسن، مدير إدارة المواقف.