قال الدكتور مجدي مرشد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن مصر تعاني من نقص الأطباء في عدد من التخصصات، موضحًا أن الأطباء الحكوميين المقيمين فيها نحو 56 ألفًا، وتحتاج قرابة 103 آلاف حتى تصل إلى المعدل الطبيعي.

وأضاف "مرشد"، أن هذا النقص يعني أن مصر تعاني من عجز 50% في القطاع الحكومي، ويوجد قرابة 28 ألف طبيب في القطاع الخاص، وأيضًا 20 ألف طبيب محال على المعاش ما زالوا يؤدون وظائفهم.

وتابع "مرشد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" عبر شاشة "إم بي سي مصر"، أن السبب في هذا العجز هو انخفاض الراتب، حيث يحصل الطبيب المصري على راتب غير مناسب له، بخلاف أنه يحضر الماجيستير والدكتوراه، لكن عندما يسافر إلى البلاد العربية أو الأجنبية يحصل على راتب عال جدًا مقارنة بالراتب الذي يحصل عليه في مصر.

وأوضح أن عدد الأطباء المصريين يبلغ 240 ألف طبيب، منهم 120 مقيمًا فيها، مشيرًا إلى أن إهانة الأطباء وتعرضهم للأذى من أهل المرضى والإهانات بشكل يومي هي السبب وراء خروج الأطباء إلى العمل في البلاد الأجنبية.

وكشف أنه تقدم بمشروع قانون لتغليظ عقوبات الاعتداء على الأطباء خلال مزاولة أعمالهم.

وأشار إلى أنه طالب نقابة الأطباء برفع قيمة البدلات، لأن الأطباء يتحصلون على 19 جنيهًا بدل عدوى منذ 40 عامًا، مطالبًا برعاية الأطباء والاهتمام بوسط العمل الذي يعملون فيه.