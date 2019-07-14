شهد الوسط الفني 4 حوادث سير خلال أسبوع واحد، بدأت بالمطرب مصطفى قمر، الذي اصطدمت سيارته بأخرى أعلى كوبري أكتوبر، مما نتج عنه إصابات خفيفة جدًا، وتم إجراء الإسعافات اللازمة له في المستشفى. وظهر قمر بعدها وطمئن جمهوره عبر "فيس بوك"، وأكد أنه بخير ولا توجد أي إصابات مزعجة.

في اليوم نفسه، اصطدمت سيارة المطربة اللبنانية دوللي شاهين، في لبنان، مما أدى إلى تلف الوجه الأمامي للسيارة، ولكن دون أي إصابات للفنانة.

وتعرضت الفنانة الشابة لمى كتكت، ابنة الفنانة أمل رزق، لحادث سير أثناء عودتها من الساحل الشمالي أدى إلى إصابتها بجروح متفرقة.

أما الفنانة هنادى مهنى، والتي تألقت في رمضان الماضي في عدة مسلسلات، تعرضت هي الأخرى لحادث سير لم ينتج عنه أي إصابات سوى تلف السيارة فقط.