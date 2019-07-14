كلية الشرطة تحتل قائمة اهتمامات المصريين عبر "جوجل"

تقدم "الوطن" لقرائها خدمة تتضمن متابعة أبرز ما يبحث عنه المصريون، عبر محرك البحث "جوجل"، خلال الساعات الماضية، وجاءت كالتالي:

كلية الشرطة

وافق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، على قبول دفعة جديدة من الراغبين في الالتحاق بكلية الشرطة من طلاب الثانوية وما يعادلها بمجموع 65‎%، وذلك بدءً من 24 يوليو الحالي، حتى 15 أغسطس من خلال الإنترنت، ووافق وزير الداخلية على قبول دفعة جديدة من الضباط المتخصصين بحد أدنى جيد، وتبدأ عملية التقديم من 29 يوليو حتى 22 أغسطس.

الشروط المطلوبة للالتحاق بأكاديمية الشرطة

- أن يكون المتقدم مصري الجنسية من أبوين مصريين.

- الحصول على شهادة إتمام الثانوية العامة من داخل أو خارج مصر، أو ما يعادلها من الدبلومات الأجنبية، أو الحصول على إتمام الشهادة الثانوية الأزهرية لعام 2019.

- حسن سير وسلوك الطالب، على ألا يكون قد سبق له الحكم عليه بعقوبة جنائية في إحدى الجرائم الموضوعة في قانون العقوبات، أو ما يعادلها من جرائم مقيدة بالحريات أو أي جرائم أخرى مخلة بالشرف والأمانة، أو تعرض أقارب المتقدم لإحدى الجرائم السابقة حتى الدرجة الرابعة.

- ألا يكون للمتقدم قد سبق له الفصل من الخدمة الحكومية بحكم أو بقرار تأديبي نهائي.

- ألا يكون تزوج قبل التحاقه بأكاديمية الشرطة، وغير ذلك يعتبر مفصولًا منها إذا تزوج أثناء قيده بها.

- يشترط ألا يزيد سن الطالب في 1 أكتوبر 2019 عن 22 عامًا، وان يكون طول القامة لا يقل عن 170 سم، مع مراعاة توافر القوام من خلال احتساب (الوزن = طول الطالب – 90).

- اجتياز قبول الكشف الطبي

كلية الشرطة تعلن بعد قليل شروط قبول دفعة جديدة من الطلاب

نتيجة الثانوية العامة

اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أمس، نتيجة شهادة الثانوية العامة.

ويجتمع شوقي حاليًا مع خالد عبدالحكم نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، للاتصال بأوائل الثانوية العامة، لتهنئتهم.

يذكر أن طلاب الثانوية العامة، أدوا امتحانات الدور الأول في الفترة من 8 يونيو وحتى 3 يوليو.

عاجل.. اعتماد نتيجة الثانوية العامة ووزير التعليم يتصل بالأوائل

ينتظر طلاب الثانوية العامة، إعلان نتيجة امتحانات الشهادة الثانوية، والتي من المقرر إعلانها عبر بوابة الثانوية العامة.

وقال خالد عبدالحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات، ونائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، إن نتيجة الثانوية العامة سيتم إعلانها، الأحد المقبل، بعد اعتمادها من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وجرى تخصيص موقع إلكتروني للحصول على النتيجة عبر بوابة الثانوية العامة من هنـــــــا، حيث يدخل الطالب رقم الجلوس الخاص به وتحديد الشعبة سواء كانت "أدبي - علمي علوم - علمي رياضة".

طريقة الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس فور ظهورها

face app

بين الحين والآخر يظهر شيء ملفت لانتباه الجمهور، ويصبح حديث مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، ومنذ أمس، انتشر تحدي تصوير جديد بين الجمهور يجعل الفرد عجوزا، وبالرغم من انتشار التأثير الخاص بتقدم السن من تطبيق face app إلا أن التطبيق يحتوي علي عدد كبير من التأثيرات.

غير تقدمك في السن.. مميزات أخري داخل تطبيق face app

وتحتوي واجهة التطبيق بعد اختيار الصورة التي ترغب في تعديلها علي عدة أيقونات للتعديل أولهم خاصة بالوجه، وهي تسمي انطباع impression وداخلها 4 تأثيرات للوجه، اثنان لجعل الوجه يشبه نجمات هوليود والآخرين يزيلون التجاعيد والرؤوس السوداء من الوجه.