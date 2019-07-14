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الأزمة تتصاعد: «كهربا» يرحل عن الزمالك

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فراغ وحرام.. تحذيرات نفسية ودينية وطبية من face app

فراغ وحرام.. تحذيرات نفسية ودينية وطبية من face app

مايفوتكش| السيسي يزور الكلية الحربية.. و"نتيجة الثانوية" طلعت

مايفوتكش| السيسي يزور الكلية الحربية.. و"نتيجة الثانوية" طلعت

التحليل النفسي لمستخدمي FaceApp: "فراغ ثقافي وذهني وأكثرهم عرب"

التحليل النفسي لمستخدمي FaceApp: "فراغ ثقافي وذهني وأكثرهم عرب"

الإسباني بينافينتي.. ترك المحاماة من أجل الكتابة فحصد نوبل للآداب

الإسباني بينافينتي.. ترك المحاماة من أجل الكتابة فحصد نوبل للآداب

محطات المترو تغرق في الظلام بمانهاتن

محطات المترو تغرق في الظلام بمانهاتن

محل فراخ يفتح أبوابه لـ"الخرفان": العيد عيدكم

محل فراخ يفتح أبوابه لـ"الخرفان": العيد عيدكم

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بعد مكالمة وزير التعليم.. أوائل الثانوية يتحدثون لـ"الوطن": ربنا كرمنا

بعد مكالمة وزير التعليم.. أوائل الثانوية يتحدثون لـ"الوطن": ربنا كرمنا

الأول "أدبي" على الثانوية الأزهرية: مذاكرة الدروس أولا بأول سر النجاح

الأول "أدبي" على الثانوية الأزهرية: مذاكرة الدروس أولا بأول سر النجاح

"إسلام" قبل انتحاره في بث مباشر على "فيسبوك": "الدنيا جاية عليا أوي"

"إسلام" قبل انتحاره في بث مباشر على "فيسبوك": "الدنيا جاية عليا أوي"

المطرب عماد كمال جمع شمل أب وابنته بأغنية "مريم": عملت حاجة لها قيمة

المطرب عماد كمال جمع شمل أب وابنته بأغنية "مريم": عملت حاجة لها قيمة

على غرار المترو.. بوابات تذاكر إلكترونية بمحطات "السكة الحديد"

على غرار المترو.. بوابات تذاكر إلكترونية بمحطات "السكة الحديد"

تغريم "فيسبوك" 5 مليارات دولار بسبب تسريب بيانات المستخدمين

تغريم "فيسبوك" 5 مليارات دولار بسبب تسريب بيانات المستخدمين

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