شهد اللوء جمال نورالدين محافظ أسيوط، حفل تجليس نيافة الحبر الجليل الأنبا ثاؤفيلس على كرسى إيبارشية منفلوط للأقباط الأرثوذكس، وسيامته أسقفا على كرسي الإيبارشية وتوابعها، خلفا للأنبا أنطونيوس المتنيح، وذلك في مطرانية منفلوط للأقباط الأرثوذكس.

رافقه خلال الاحتفال، اللواء أركان حرب أيمن نعيم قائد المنطقة الجنوبية العسكرية، واللواء عمر عبدالعال مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الصعيد، واللواء زكريا صالح حكمدار أمن أسيوط، واللواء حاتم رياض رئيس فرع الأمن الوطني في المحافظة، والمهندس محمد عبدالجليل النجار سكرتير عام المحافظة، والمهندس نبيل الطيبي سكرتير عام مساعد المحافظة، والعميد طارق مصطفى وكيل فرع الأمن الوطني، والعقيد سامح كمال بفرع الأمن الوطني، والعقيد محمود صبحي المستشار العسكري للمحافظة، وعبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة منفلوط، ولفيف من أساقفة العديد من إيبارشيات أسيوط ومختلف محافظات الجمهورية.

كما حضر المراسم الأنبا يوأنس أسقف إيبارشية اسيوط وساحل سليم والبداري وتوابعها، والأنبا كيرلس وليم مطران الأقباط الكاثوليك بأسيوط، والأنبا بيجول أسقف الدير المحرق، والأنبا لوكاس اسقف أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة.

وقدم محافظ أسيوط خالص التهاني لشعب منفلوط الكريم لاختيار أسقف وراعي لهم، داعيًا الله أن يديم له الصحة والبركة في منصبه الجديد.

وأكد محافظ أسيوط خلال كلمته في الاحتفال، قوة العلاقات بين أبناء الشعب المصري مسلمين وأقباط، والتي تظهر في مختلف المواقف والمناسبات وتبادل الزيارات في مختلف الأعياد ومشاركة الإخوة الأقباط في استكمال مسيرة التنمية والبناء.

ولد الأنبا ثاؤفيلس أسقف منفلوط الجديد في 22 يونيو عام 1972 حاملًا اسم شريف شاكر سلوانس ميخائيل بشبرا مصر، وحصل على بكالوريوس الزراعة من جامعة عين شمس عام 1994، ودخل الدير المحرق في 17 ديسمبر عام 1994، وسيم راهبا بالدير المحرق حاملا اسم ميخائيل المحرقي في 10 مارس عام 1996، وتمت ترقيته إلى قس في 11 يوليو 2003، وحصل على بكالوريوس الكلية الإكليريكية بالدير المحرق عام 2016، وعُيّن مدرسا لمادة علم الآباء بالكلية الإكليريكية بالدير المحرق، وفي 17 ديسمبر عام 2017 تم ترقيته إلى رتبة قمص وتم تنصيبه سكرتيرًا لنيافة الأنبا بيجول أسقف ورئيس الدير المحرق.