أقر الرئيس الإيراني حسن روحاني، بأنّ الوضع في بلاده صعب ويواجه المشكلات، وذلك حسب ما أفادت قناة "الحدث" في نبأ عاجل عنها قبل قليل.

وذكرت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان عبر موقعها الإلكتروني قبل قليل، بأنّ وزير الخارجية محمد جواد ظريف، أبلغ نظيره البريطاني جيريمي هنت، في اتصال هاتفي السبت، بأنّ إيران ستواصل تصدير نفطها تحت أي ظروف، وعلى بريطانيا الإفراج سريعا عن ناقلة النفط "جريس"1 المحتجزة في جبل طارق.

وغرّد وزير الخارجية البريطاني عبر حسابه على "تويتر"، أنّه أبلغ ظريف بأنّ بريطانيا ستسهل الإفراج عن الناقلة حال قدمت طهران ضمانات بأنّها لن تتوجه إلى سوريا.