علق وزير الخارجية الإماراتي الدكتور أنور قرقاش، على التصريحات التي أطلقتها وزارة الحج والعمرة في السعودية أمس، بأنّها حريصة على تمكين القطريين والمقيمين في قطر من أداء مناسك الحج والعمرة، ودعوة الوزارة للسلطات المعنية في قطر لتسهيل إجراءات قدوم القطريين الراغبين في أداء مناسك الحج، وإزالة العقبات التي تفرضها الحكومة في الدوحة لمنعهم من القدوم لأداء هذه الشعيرة العظيمة.

وغرّد قرقاش عبر حسابه على "تويتر": "دعوة وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية الشقيقة دولة قطر إلى تسهيل إجراءات مواطنيها في أداء مناسك الحج، واجبة وعاقلة".

وأضاف قرقاش أنّ العقبات التي تفرضها قطر على حجاجها أهم سقطاتها في إدارتها لأزمتها، والأولوية ألا تسيّس قطر الحج وهي تدرك ضعف منطقها وحجتها.

وأكدت وزارة الحج والعمرة في بيان صحفي عنها أمس، حرص الرياض على تسخير الإمكانيات لتسهيل قدوم الحجاج والمعتمرين من قطر، أسوة بما تفعله تجاه عموم المسلمين الراغبين في أداء مناسك الحج والعمرة.

ورفضت الوزارة الادعاءات الصادرة من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية، بأنّ حكومة السعودية تضع العراقيل أمام من يرغب في زيارة المشاعر المقدسة من قطريين أو مقيمين على أرض قطر لأداء مناسك الحج والعمرة، وعدم السماح لحملات الحج والعمرة القطرية من الدخول للمملكة، مؤكدة أنّ هذه الادعاءات تنافي الحقيقة.