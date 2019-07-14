أعلن الدكتور أحمد غنيم، عميد كلية الطب بجامعة طنطا، ورئيس مجلس ادارة المستشفيات الجامعية، تنظيم وحدة التدريب والتعليم المستمر بإدارة الجودة وتقييم الأداء بالمستشفيات الجامعية لليوم العالمي لارتفاع ضغط الدم والتهاب الكبد الفيروسي، تحت رعاية الدكتور مجدي سبع رئيس الجامعة، استكمالاً لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "100 مليون صحة".

وينعقد اللقاء على مدار يومين، تقام فعاليات اليوم الاول بقاعة المؤتمرات بكلية الطب، كما يشمل اليوم الثاني تثقيف صحي للمرضى بالعيادة الشاملة غدا الاثنين، ويُقام تحت إشراف الدكتور حسن التطاوي المشرف العام على المستشفيات الجامعية، الدكتور كمال عكاشة مدير المستشفيات الجامعية، والدكتورة شيماء رمضان منسق التدريب والتعليم المستمر.

وقالت الدكتورة سحر هزاع، وكيل كلية الطب لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومدير ادارة الجودة وتقييم الأداء، أن اللقاء يهدف الى حث المرضى على فحص ضغط الدم باعتباره القاتل الصامت، فضلًا عن مواجهة الالتهاب الكبدي الفيروسي.