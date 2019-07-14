افتتحت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، برفقة الدكتور خالد العناني وزير الآثار صباح الأحد متحف ومركز "إبداع نجيب محفوظ"، بتكية أبو الدهب بحي الأزهر، بحضور أم كلثوم نجيب محفوظ ابنة الكاتب الراحل نجيب محفوظ، وعدد من المثقفين والأدباء، نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

يتكون من طابقين ويضم قاعات للندوات ومتعلقات الأديب الراحل

وقالت "عبد الدايم"، إن افتتاح متحف ومركز "إبداع نجيب محفوظ"، يعد حدثا عالميا هاماً باعتبار الراحل أحد الفائزين بجائزة نوبل، وأضافت نجاح الثقافة في إنجاز متحفا يليق باسم وتاريخ نجيب محفوظ الذي يعد أيقونة مصرية خالدة لفن الرواية، مؤكدة اهتمام الوطن وحرصه على حفظ سيرة وتاريخ مبدعيه الذين شكلوا عناصر ومفردات قوته الناعمة.

يذكر أن متحف ومركز إبداع نجيب محفوظ بدأ العمل على تأسيسه عام 2016، ويتكون من طابقين الأول به قاعات للندوات، مكتبة سمع بصرية، مكتبة عامة، ومكتبة نقدية تضم أهم الأبحاث والدراسات عن أعمال نجيب محفوظ، أما الثاني يضم جناحا للأوسمة والشهادات التي نالها الراحل، ومتعلقاته الشخصية مع بعض الأوراق بخط يده، وقاعة المؤلفات التي تضم جميع أعمال نجيب محفوظ بطبعات قديمة وحديثة، إضافة إلى الأعمال المترجمة، إلى جانب قاعة للسينما، وقاعات تحمل أسماء منها: الحارة، رثاء، أحلام الرحيل، أصداء السيرة، تجليات، ونوبل.