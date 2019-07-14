تباشر النيابة العامة التحقيق مع زائر أجنبي؛ لاتهامه بالتقاطه صورا خادشة للحياء وأفعالا شاذة في المنطقة الأثرية بالهرم، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، ولا تزال النيابة تواصل التحقيق معه حول ملابسات الواقعة.

وكشفت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية بالجيزة وشرطة السياحة والآثار، حول واقعة القبض على زائر أجنبي في أثناء قيامه بخلع ملابسه "البنطلون"، في المنطقة الأثرية بالهرم، عن أن الزائر "شاذ جنسيا"، وأنه طلب من زوجته التقاط بعض الصور الخادشة للحياء؛ لعرضها على "فيس بوك"، واستقطاب الشباب للممارسة الرذيلة، وإقامة علاقة شاذة معه، وأنه حضر اليوم لزيارة المنطقة الأثرية لالتقاط تلك الصور الإباحية، والمغادرة بعدها، وشرحت التحريات أنه لم يكن حاجزًا في أي فندق، وأن زيارته بغرض التقاط تلك الصور فقط.

التحريات: السائح "مثلي" حاول التقاط صور إباحية لممارسة الرذيلة

وأضافت التحريات، التي جرت تحت إشراف اللواء محمد الألفي نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، والعقيد محمد علي وكيل فرقة المباحث، والرائد حسام عبد المنصف معاون مباحث قسم شرطة الهرم، أن الزائر الأجنبي 40 عاما، يحمل الجنسية الأمريكية، وأنه وصل اليوم إلى مصر وزار المنطقة الأثرية بالهرم، وحاول التقاط صور إباحية له لترويجها عبر "فيس بوك" لممارسة الأعمال الشاذة مع الشباب.

وشرحت التحريات أنه فور ضبطه اقتيد لقسم شرطة الهرم، وجرى التحفظ عليه، وعرضه على النيابة المختصة التي تباشر التحقيقات.