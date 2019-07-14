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الزمالك يلاحق كهربا في المحكمة الرياضية الدولية

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قضايا الدولة تجنب الدقهلية دفع مليون و168 ألف جنيه لـ"كهرباء الدلتا"

قضايا الدولة تجنب الدقهلية دفع مليون و168 ألف جنيه لـ"كهرباء الدلتا"

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