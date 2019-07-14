أجاب الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية عن سؤال ورد لدار الإفتاء عن حكم الحج والعمرة بالتقسيط، إذ أوضح في فيديو نشرته دار الإفتاء عبر صفحتها على "فيس بوك"، أنّ الحج فرض على كل قادر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، طالما كان مكلفا، وكذلك العمرة تجب على قول أحد أقوال أهل العلم وعلى قول آخر من السنن المؤكدة.

وأضاف علام أنّه طالما كان الشخص قادرا يذهب تقربا إلى الله عز وجل ومؤديا ما افترض عليه أو ما أوجبه الله عليه أو ما سنّه الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، أما إن كان غير قادر فلا يجبر على تحصيل الأسباب التي تؤدي إلى هذا الفرض، ويسقط الفرض ولا يسأل طالما كان عاجزا عن التكليف.

وتابع مفتي الجمهورية أنّه إذ أراد الشخص أن يحج أو يعتمر بالتقسيط فإنّ هذا مما لا حرج فيه شرعا، إذ إنّ هذه الخدمة التي تؤدى من قبيل المنفعة والمنافع كالأعيان كما يقول ابن قدامة الحنبلي وغيره من العلماء، مضيفا: "إذا توسطت السلعة أو العين في المعاملة فإنّه لا ربا"