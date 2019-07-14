"إتش سي" تبدأ آلية اقتراض الأوراق المالية 

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على مزاولة "إتش سي" لتداول الأوراق المالية لعمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع إعمالًا لأحكام قرار الهيئة رقم 268 لسنة 2019، وكانت من أوائل الشركات التي حصلت على تصريح مزاولة هذا النشاط الجديد.

وتعد آلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع (Short Selling) أداة جذب للأموال الجديدة لسوق المال المصري ومن ثم تسهم في زيادة حجم التداول حيث تمكن المستثمر من جني الأرباح حتى في حال انخفاض أسعار الأسهم.

وكانت الهيئة العامة للأوراق المالية، أعلنت في فبراير الماضي، عن قرارها التنظيمي لآلية الـ(Short Selling)، كما صرحت بأنَّها بصدد الانتهاء من البنية التقنية اللازمة لتنفيذ تلك الآلية بين شركة مصر المقاصة والبورصة وشركات السمسرة وأمناء الحفظ.

كما أصدرت البورصة المصرية، في مايو 2019، قراراتها فيما يخص قائمة الأوراق المالية المسموح عليها اجراء تعاملات اقتراض الأموال ومعايير اختيارها على أن تتمّ مراجعة القائمة دوريا والتي تضمنت 29 شركة مقيدة بالسوق الرئيسي بالإضافة إلى صندوق المؤشرات.

وعلق حسن شكري العضو المنتدب لشركة "إتش سي" لتداول الأوراق المالية بأنه متحمس للبدء في مزاولة نشاط اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع داخل الشركة، مبينًا أنَّ إدارتي تداول الأوراق المالية والحفظ يعملان بدأب للتجهيز داخليًا لتنفيذ تعاملات هذه الآلية بنجاح وبما يضمن رضا عملائنا.

وأضاف العضو المنتدب، في بيان صادر اليوم: "أرى أنَّ السوق المصري بتفعيله لآلية الـ(Short Selling) يخطو أخيرًا نحو منافسة نظراءه من أسوق المال في العالم، نظرًا لأهميتها في توسيع نطاق القرارات الاستثمارية أمام العميل".