يشارك الدكتور إبراهيم نجم مستشار مفتي الجمهورية، في الاجتماع الوزاري للحريات الدينية، الذي تستضيفه وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن، والذي يستمر في الفترة من 16 - 18 من الشهر الحالي؛ لعرض تجربة دار الإفتاء في مجال التواصل وبناء الجسور بين الحضارات والثقافات وإرساء مفاهيم السلام ومكافحة الفكر المتطرف.

وقال نجم، قبيل سفره، إن عرض تجربة دار الإفتاء يمثل اعترافًا بالجهود التي تبذلها دار الإفتاء المصرية والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، في مجال الإفتاء وحوار الأديان، ونشر ثقافة التسامح والتقارب، وتدعيم المشترك بين شعوب الأرض، بالإضافة إلى جهود الدار العلمية والمجتمعية المؤثرة في مجالات الدين والإعلام والثقافة والفكر في الداخل والخارج.

وأضاف نجم أن عرض تجربة دار الإفتاء تكتسب أهمية خاصة بعد تصاعد وتيرة الخطاب العدائي ضد الإسلام والمسلمين في أوروبا وأمريكا، مشيرا إلى أن دار الإفتاء ستطالب كبار ممثلي وسائل الإعلام الغربية، أن يضطلعوا بمسؤولياتهم الأخلاقية في التفريق بين الإسلام الحق والتصورات النمطية المشوهة.