تنشر "الوطن" قائمة بالجامعات الحكومية على مستوى الجمهورية لطلاب الثانوية العامة، وهي كما يلي.

جامعة القاهرة، وعدد أعضاء هيئة التدريس بها بهيئاتهم المعاونة نحو 14.51، ويرأسها حاليا الدكتور محمد عثمان الخشت.

جامعة الإسكندرية.

جامعة عين شمس ويرأسها الدكتور عبدالوهاب عزت.

جامعة أسيوط ويرأسها الدكتور طارق الجمال.

جامعة طنطا.

جامعة المنصورة.

جامعة الزقازيق.

جامعة حلوان ويرأسها الدكتور ماجد نجم.

جامعة المنيا.

جامعة المنوفية.

جامعة قناة السويس.

جامعة جنوب الوادي.

جامعة بني سويف ويرأسها الدكتور منصور حسن.

جامعة الفيوم.

جامعة بنها.

جامعة كفر الشيخ ويرأسها الدكتور القمري.

جامعة سوهاج ويرأسها الدكتور أحمد عزيز.

جامعة دمنهور.

جامعة بورسعيد.

جامعة أسوان.

جامعة مدينة السادات.

جامعة دمياط.

جامعة السويس.

جامعة العريش.

جامعة مطروح.

جامعة الوادي الجديد.