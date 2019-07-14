وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بإزالة عقار تحت الإنشاء بجوار محور صفط اللبن بنطاق حي بولاق الدكرور، لتعديه على خط التنظيم المقرر للمباني والعقارات بالمنطقة، مشددًا على مواجهة أي تعدي على خطوط التنظيم بكل حسم.

وكلف راشد، رئيس مدينة الجيزة، بتشكيل لجنة لمتابعة التزام العقارات والمباني بخط التنظيم المقرر بحي بولاق الدكرور وضبط المخالفين والمتعدين على خط التنظيم.

جاءت تصريحات المحافظ، خلال جولة تفقدية شملت أحياء "الدقي، العجوزة، وشمال الجيزة" لمتابعة حالة النظافة والإشغالات، وشهدت استمرار ردع المحافظ للمقصرين في عملهم بتوقيع الجزاءات عليهم، وإحالة البعض للتحقيق.

كما تفقد المحافظ شارعي البطل أحمد عبدالعزيز، وجامعة الدول العربية، موجها بمجازاة مسؤول النظافة بالشارع، وتحويل نائب رئيس حي العجوزة للتحقيق؛ لسوء حالة النظافة.

كما تفقد شوارع العامل الأول، ومطار إمبابة، والمنيرة الغربية، ومدينة الأمل بنطاق حي شمال الجيزة، لمتابعة حالة النظافة، موجهًا بإنهاء التعاقد مع شركة النظافة المسؤولة عن نظافة قطاع المنيرة الغربية، لسوء حالة النظافة بالقطاع، فضلًا عن مجازاة المشرف على النظافة بالحي، بسبب انبعاث دخان جراء حرق القمامة أسفل الطريق الدائري.

وحرص محافظ الجيزة، على تفقد أعمال طلاء العقارات الواقعة على حرم الطريق الدائري، موجهًا بمجازاة نائب رئيس مدينة أوسيم لسوء مستوى دهان العقارات، فضلًا عن سوء حالة النظافة أسفل الدائري بنطاق مدينة أوسيم.