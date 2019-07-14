ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن مصادر مطلعة، أن "هواوي تكنولوجيز" تخطط لتسريح عدد كبير من موظفيها في الولايات المتحدة، في الوقت الذي تتصدي فيه شركة معدات الاتصالات الصينية لإدراجها على قائمة سوداء في الولايات المتحدة.

وبحسب "رويترز"، من المتوقع أن تشمل عمليات التسريح وظائف في وحدة البحث والتطوير التابعة لـ"هواوي" في الولايات المتحدة "فيوتشروي تكنولوجيز"، التي توظف نحو 850 شخصا في معامل أبحاث في أرجاء الولايات المتحدة، بحسب الصحيفة.

وذكر مصدر للصحيفة، أن التسريحات قد تشمل المئات، وأضاف آخر أن الشركة منحت العاملين الصينيين في الولايات المتحدة خيارا للعودة إلى بلادهم ومواصلة العمل في الشركة.

وأضافت "وول ستريت جورنال"، أنه جرى إبلاغ عدد من الموظفين بتسريحهم بالفعل، بينما قد يتم الإعلان قريبا عن إلغاء المزيد من الوظائف.