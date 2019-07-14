قال الدكتور عبدالهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي ورئيس ائتلاف الأغلبية "دعم مصر"، إنّ المجتمع الأهلي ومؤسساته شركاء مع الدولة، لافتا إلى أهمية ألا يستغل البعض هذه المؤسسات ضد الوطن.

وأضاف القصبي خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، المخصصة لمناقشة قانون الجمعيات الأهلية، أنّ هناك 36 مسودة و36 محاولة باءت كلها بالفشل من قبل لإعداد القانون، لعدم وجود سلطة تشريعية منتخبة في ذلك الوقت، حتى جاء المجلس الحالي ليتصدى للتشريعات والقضايا الساخنة.

وتابع رئيس لجنة التضامن في مجلس النواب، أنّ إعداد القانون جاء في ظل ظروف محلية وإقليمية ودولية غاية في الدقة والأهمية، وبعد استعادة الدولة زمام الأمر ومواجهة التحديات في هذا الملف الشائك، تم إعداد القانون، والتزم القانون بالفصل بين العمل الأهلي والنقابي والحزبي.