تعتبر سيارات الدفع الرباعي من السيارت التي تتمتع بشعبية كبيرة في مختلف دول العالم، نظراً لتصميمها الرياضي الأنيق الذي يثير جميع عشاق السيارت، وفيما يلي إحصائية بأكثر سيارات الدفع الرباعي في أمريكا، وفقاً لما نشره موقع "jdpower"، كالتالي:

Ford Explorer في المقدمة.. Toyota Highlander بالمرتبة الثانية

1- Ford Explorer

لها إصدارت عديدة من هذه الفئة، وتم إعادة تصميم شكلها في 2020 الجديد بالكامل من الداخل والخارج، بالإضافة إلى ميزات جديدة لتعزيز القدرة، هناك أيضًا حافتان جديدتان، وتوفر السيارة أقوى مستكشف حتى الآن، وهو Explorer ST الجديد كلياً، مع 400 حصان، وسرعة قصوى تبلغ 143 ميلا في الساعة.

2-Toyota Highlander

تتسع لما يصل إلى ثمانية أشخاص، وتعد وسيلة آمنة ومأمونة لنقل أسرتك، مزودة بمحرك V6 بقوة 295 حصانًا وعجلات أمامية أو الدفع الرباعي.

3-Jeep Grand Cherokee

سيارة رياضية متعددة الاستخدامات من 5 ركاب مع إمكانيات متوفرة على الطرق الوعرة لمنافسة Toyota 4Runner، وتوفر أيضًا الكثير من الأداء الفائق مع محركات V6 وV8، ونظام الدفع الرباعي المتعدد.

4-Subaru Outback

توفرت Subaru Outback مزيجًا رائعًا من ديناميكيات القيادة الشبيهة بالسيارات مع إشارات قياسية لجميع أنواع الدفعات والسيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، ولأنها قادرة على استيعاب خمسة أشخاص، فهي تعد أيضًا سيارة دفع رباعي متوسطة الحجم آمنة.

5- Honda Pilot

تم تجهيز هوندا بايلوت بمقاعد تتسع لما يصل إلى ثمانية أشخاص في ثلاثة صفوف من المقاعد، وهي مثالية للعديد من العائلات، مدعوم من V6 بقوة 280 حصان وناقل حركة أوتوماتيكي من 9 سرعات حديثاً، يتوفر Pilot في عدة مستويات من القطع ونظام اختياري لعزم الدوران يوجه نظام الدفع بجميع العجلات.

6-Toyota 4Runner

من سيارات الدفع الرباعي الوعرة التي يمكن الاعتماد عليها وتذهب إلى أي مكان، تتسع هذه السيارة لسبعة أشخاص، وتتميز بمحرك V6 بقوة 270 حصانًا.

7-Ford Edge

تم تحديث سيارة فورد إيدج التي تتسع لخمسة ركاب وتحديثها لعام 2019، في أربعة مستويات، بما في ذلك Titanium وST الرياضية، وتعتبر الشاحنة التوربينية ذات 4 اسطوانات قياسية باستثناء طراز Edge ST، الذي يتميز بمحرك V6 مزدوج الشاحن التوربيني ومحرك قياسي لجميع العجلات.

8-Kia Sorento

تم تجديد Kia Sorento في عام 2019، ويتوفر فيها كل شيء بدءًا من التصميم الأساسي وحتى الزخرفة الفاخرة، ويوفر المحرك رباعي الأسطوانات أو المحرك V6 القدرة على العجلات الأمامية أو العجلات الأربع جميعًا، وتوفر كيا ضمانًا رائدًا في هذا المجال لسيارة الدفع الرباعي ذات 3 صفوف لتتماشى مع مظهرها الجميل.

9-Dodge Journey

لأكثر من عقد من الزمان، كانت دودج تبيع سيارة Journey، وهي سيارة رياضية متعددة الاستخدامات متوسطة الحجم مع مقعد متاح للصف الثالث، اليوم يأتي في SE و Crossroad وGT Trim، وهو مزود بمحرك رباعي الأسطوانات أو V6 وعجلات أمامية أو دفع رباعي.

10-Hyundai Santa Fe

تعتبر Hyundai Santa Fe، الذي تم إعادة تصميمها لعام 2019، سيارة دفع رباعي ذات 5 ركاب مزودة ببرامج خدمات متصلة.