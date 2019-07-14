عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن نسب نجاح وأسماء أوائل الطلاب بشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2018 - 2019.

جاء ذلك بحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، وخالد عبدالحكم نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة ومدير عام الإدارة العامة للامتحانات.

وهنأ الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، جموع الأسر المصرية، على ما حققه الطلاب من نجاح وتفوق بامتحان الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2018 - 2019 بنسب نجاح أعلى من الأعوام السابقة، موجهًا الشكر والتقدير لكل من ساهم في إنجاح امتحانات الثانوية العامة لهذا العام الدراسي.

"شوقي" يهنئ المتفوقين ويشكر كل من شارك في إنجاح امتحانات الثانوية

وقال "شوقي"، إنَّ "امتحانات الثانوية العامة تمثل حتى يومنا هذا عنق زجاجة يعاني أبناؤنا للخروج منه إلى بر الأمان، ويعاني معهم أولياء أمورهم، والمجتمع بأسره، وعليه تبرز أهمية مساعي الوزارة في القضاء على تلك المعاناة، من خلال استحداث نظام جديد لتقويم الطلاب بالمرحلة الثانوية العامة؛ يُمكّن الطلاب من خوض تجربة تعليمية حقيقية خالية من الجو النفسي المشحون للطلاب وأسرهم، والرغبة العارمة في الحصول على أعلى مجموع، دون النظر إلى جودة عمليات التعليم والتعلم داخل المدرسة".

لن نتراجع عن تطبيق قانون الغش.. دي مشكلة اجتماعية لا تخص الوزارة فقط

وشدد وزير التعليم، على أن الوزارة لن تتراجع عن تطبيق قانون الغش، مشيرًا إلى أن الغش مشكلة اجتماعية ولا تخص وزارة التربية والتعليم وحدها، فالقانون يأتي في مصلحة الطالب ويحقق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة، وسيتم فتح باب التظلمات لمن لديه شكوى من النتيجة يوم الثلاثاء المقبل.

ضبط 1901 طالب غشاش بنسبة 0.03%

وأضاف أن عدد الحالات التي تم ضبطها بالغش بلغت 1901 طالب وطالبة، مؤكدا أن هذا العدد يمثلنسبة ضئيلة جدًا وهي 0.03% من 700 ألف طالب أدوا الامتحان هذا العام.

لن نستجيب لأي وسيلة ضغط تحاول إفساد سير الامتحانات

وأكد "شوقي": "أننا نعمل على حماية المعلمين، ولن نسمح بالاعتداء عليهم في لجان الامتحانات وسيتم محاسبة من قام بذلك"، مشددًا على أن الوزارة لن تستجيب أبدًا لأي وسيلة من وسائل الضغط والتي من شأنها إفساد سير الامتحانات.

وأوضح الوزير أننا نعمل على إزالة كل أسباب التوتر والتهديدات التي تعيشها الأسرة المصرية طوال مراحل التعليم قبل الجامعي.

واستعرض وزير التعليم، إحصاء بأعداد المتقدمين للامتحانات، والحاضرين، والنسبة المئوية للنجاح، وكذلك مقارنة بين النسبة المئوية للنجاح للعام الدراسي 2017 - 2018، والأعوام السابقة.

83.6% نسبة النجاح بالثانوي العام و84.1% للغات و87.3% للمدارس الخاصة لغات

وبلغت النسبة المئوية للنجاح بمدارس الثانوي العام 83.6%، و84.1% للمدارس الرسمية لغات، و87.3% للمدارس الخاص لغات، و62.9% للمدارس الخاصة بالمصروفات، و87.8% للمدارس الخاصة لغات، حسب وزير التعليم.

أما طلاب المنازل والخدمات، أوضح وزير التعليم، أن نسب نجاحهم 50.3%، مبينا أنه ما يتم دراسته حاليًا للعمل على رفع نسب نجاحهم.

عبدالحكم: امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 17 أغسطس.. والتظلمات 16 يوليو الجاري

كما استعرض خالد عبدالحكم رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، شرائح نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2018 - 2019، قائلاً إن الطلاب الحاصلين على 95% إلى 100% ما يقرب من 17% من دفعة الثانوية العامة، والحاصلين على 90% إلى 95% يمثلوا بنسبة 19% من الطلاب ، فيمثل المجموع الإجمالي لكلا المجموعتين 36% حاصلين على نسبة 90% هذا العام، والحاصلين على 85% إلى 90% يمثلوا بنسبة 16.80% من الطلاب، والحاصلين على 80% إلى 85% يمثلوا بنسبة 14.5% من الطلاب، والحاصلين على 75% إلى 80% يمثلوا ما يقرب من 12% من الطلاب، والحاصلين على 70% إلى 85% يمثلوا ما يقرب من 9% من الطلاب.

وأوضح أن الحاصلين على 65% إلى 70% يمثلوا ما يقرب من 6% من الطلاب، والحاصلين على 60% إلى 65% يمثلوا ما يقرب من 3% من الطلاب، والحاصلين على 55% إلى 60% يمثلون ما يقرب من 1% من الطلاب، والحاصلين على 50% إلى 55% يمثلوا بنسبة 0.27% من الطلاب.

وأضاف "عبدالحكم"، أن عدد الأوائل بلغوا 40 طالبا طالبة مقسمين لـ34 طالبًا طالبة بالتعليم العام، و2 طلاب بمدارس المتفوقين (STEM)، طالب مكفوف، و3 طلاب دمج، مشيرا إلى أن عدد الأوائل في شعبة العلمي علوم بلغوا 14 طالبا وطالبة، و10 طلاب في علمي رياضة، و10 طلاب في الشعبة الأدبية.

وأضاف أن امتحان الدور الثاني سيبدأ يوم السبت الموافق 17 أغسطس 2019، وسيتم فتح باب التظلمات يوم الثلاثاء القادم 16أغسطس 2019 وسيعلن عن مقار تقديم التظلمات على موقع الوزارة.

حضر المؤتمر الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام، وشيرين حمدي رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، والدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي والخاص، والأستاذ هشام جعفر مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية، وعدد من قيادات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.