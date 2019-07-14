سيطرت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، اليوم، على حريق نشب داخل ملاهي نادي الاتحاد السكندري، الكائن بمنطقة الشاطبي، وسط المحافظة، بعد الدفع بسيارتي مطافئ، دون حدوث إصابات.

وأخلت شركة الأمن المسؤولة النادي من الأعضاء، حرصا على سلامتهم.

تلقى اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، بلاغًا من العميد جمال ياسين مدير إدارة الحماية المدنية، يفيد باشتعال النيران في ملاهي نادي الاتحاد، بمنطقة الشاطبي، وسط المحافظة.

انتقل مأمور وضباط قسم شرطة باب شرقي، وبرفقتهم قوات إدارة الحماية المدنية بمعداتهم إلى محل البلاغ لإخماد النيران، وبين الفحص اشتعال النيران بأحد الألعاب داخل الملاهي بسبب ماس كهربائي، وجرى الدفع بسيارتي إطفاء للسيطرة على الحريق قبل امتداده داخل النادي، دون وقوع إصابات.

تحرر المحضر اللازم، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.