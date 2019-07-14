ضبط هواتف آيفون مهربة داخل حقائب راكب بمطار القاهرة

ضبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، راكبين حاولا تهريب كمية كبير من الشعر الطبيعي وهواتف محمولة والاكسسوارات الخاصة بها، داخل جيوب سحرية بأحد الحقائب وداخل الملابس الداخلية لهما، لدى إنهاء إجراءات وصولهما قادمين من الصين.

وفي أثناء إنهاء إجراءات وصول الطائرة المصرية القادمة من جوانزو بالصين، اشتبه عبداللطيف الحسيني مأمور الجمرك، في راكب مصري حاول الخروج من لجنة الخط الأخضر، وكلفت أميرة طلبة رئيس قسم الصالة، محمد صلاح مأمور جمرك جهاز الفحص بالأشعة، بتفتيش إحدى حقائبه، فتلاحظ وجود قاع سحري أسفل الحقيبة.

وبالعرض على الدكتور ماجد موسي مدير الجمرك، كلّف عماد صلاح مأمور الجمرك، بتفتيش حقائب الراكب يدويا، فوجد قاعا سحريا من لوح خشبي أسفل حقيبتي الراكب، مخبأ تحته كميات من الشعر الطبيعي، وبتفتيش الراكب ذاتيا تلاحظ انتفاخ البنطلون الذي يرتديه أسفل البطن، فتم تفتيشه بمشاركة مأموري الجمرك هاني محمود وعماد صلاح، وعثر على كمية كبيرة من أجهزة iPhone داخل الملابس الداخلية السفلية وفي "شراب" الراكب.

كما اشتبه عبداللطيف محمد الحسيني مأمور اللجنة، في راكب آخر لدى إنهاء إجراءات وصوله، وبتفتيش حقائبه عثر على 100 كيلو من اسكرينات التليفون المحمول داخل 5 حقائب مختلفة الأحجا، فأمر الدكتور ماجد موسى مدير الجمرك، بتحرير محضري ضبط جمركي ضد الراكبين، بعد العرض على جمال عبدالفتاح مدير عام جمارك مطار القاهرة مبنى رقم 3، وإبراهيم عبداللطيف وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي.