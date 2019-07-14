طالب الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، بتشجيع أصحاب "التكاتك" للحصول على قروض شراء سيارات "فان" والتي يسمح لها بالعمل بدلا من التوكتوك على أن يتم تسليم رخصة التوك توك .

جاء ذلك خلال اجتماع محافظ الدقهلية، اليوم، اجتماعا بمجلس إدارة شباب الخريجين، بحضور المهندس مختار الخولي السكرتير العام للمحافظة، سعد الفرماوي السكرتير العام المساعد، الدكتور محمد عطية البيومي نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب وعضو مجلس إدارة شباب الخريجين، زينب الأمشاطي مدير عام إدارة جهاز شباب الخريجين، وعدد من وكلاء الوزارة، ومديري الإدارات بالمحافظة.

وشدد محافظ الدقهلية، على ضرورة تنويع المشروعات الممنوحة من جهاز شباب الخريجين وتشجيع الاستثمار التشاركي "أكثر من فرد" وإقامة مشروعات إنتاجية وصناعية لخلق فرص عمل جديدة متزايدة.

وأكد شاروبيم، ضرورة عقد ندوات توعية لنشر ثقافة العمل الحر على أن يقوم أصحاب المشروعات بعرضها والحديث عنها وانشاء موقع إلكتروني لشباب الخريجين لعرض مشروعاتهم وأفكارهم.

ووجه محافظ الدقهلية لمدير إدارة الجهاز بإعادة هيكلة العمالة وتطوير الأداء بالجهاز بأهمية ترتيب المشروعات حسب أولويتها وقيمتها الإنتاجية وفرص العمل التي توفرها، وأن جهاز شباب الخريجين منح قروضا بإجمالي 78 مليون و611 ألف جنيه حتي الشهر الماضي.