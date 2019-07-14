شعراوي ونورالدين يفتتحان معرض منتجات التعليم الغني

افتتح اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، واللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط، اليوم، معرضاً لمنتجات مدارس التعليم الفني بالساحة الأمامية للديوان العام، والذى يعرض نماذج أعمال طلاب ومعلمي المدارس الفنية، المصنعة بورش هذه المدارس ضمن مبادرة محافظ أسيوط "لإعادة تدوير مخلفات الحملات الميكانيكية وتعظيم الاستفادة منها " عبر صناعة مقاعد ومظلات وبرجولات وتند خشبية وفوانيس كهرباء وأسوار حديدية ومعدات نظافة وألعاب أطفال لاستخدامها في أعمال التطوير والتجميل الجاري تنفيذها بشوارع وميادين وحدائق المحافظة.

واستمع الوزير إلى شرح من محافظ أسيوط عن مبادرة المحافظة لتدريب طلاب التعليم الفني من خلال إعادة تدوير المخلفات وتصنيعها وأشاد شعراوي بمنتجات الطلاب والابتكار والإبداع في استخدام المخلفات في تصنيع أشياء مفيدة تخدم المجتمع والمواطنين لافتا أن الدولة تحرص على الارتقاء بمنظومة التعليم الفني من خلال استراتيجية تم تحديدها ضمن رؤية مصر 2030 تستهدف إكساب الخريجين المهارات التي يتطلبها سوق العمل.

وأشار اللواء جمال نورالدين إلى حرص المحافظة تماشياً مع سياسة الدولة بالاهتمام بالتعليم الفني وربطه بسوق العمل حيث تم تطبيق تجربة رائدة لربط التعليم الفني بسوق العمل من خلال تنمية القدرات الفنية لدى الدارسين في المجالات الصناعية والزراعية والفندقية وتفعيل التدريب العملي والميداني لطلاب المدارس الفنية وتأهيلهم لسوق العمل من خلال المشاركة في أعمال التطوير والتجميل ورفع كفاءة مرافق الخدمات بمراكز المحافظة تنفيذًا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لبناء الإنسان المصري والاهتمام بالتعليم الفني لإعداد جيل جديد قادر على العمل والعطاء وتحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

حضر افتتاح المعرض اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج، والدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، والمهندس نبيل الطيبي سكرتير مساعد المحافظة، ومحمد النمر مدير التعليم الفني بأسيوط.