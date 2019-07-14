قالت الفنانة صفاء مغربي، إنها تصالحت مع زوجها المخرج اللبناني يوسف شرف الدين، وذلك بعد وقوع خلافات بينهما، وصلت إلى طلبها الطلاق منه، وزعمها بتلقيها تهديدات من قِبل أسرته.

وكتبت "مغربي" عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "اتصالحت أنا وزوجي ومسامحاه.. وأنا مسؤولة عن كل كلمة كنت كتبتها لأنها حقيقة ولكن مسحتها كلها لأني قررت ابتدي صفحة جديدة وأحاول انسى الأزمة دي واركز في أولادي ومستقبلنا".

وتابعت: "بشكر كل أصحابي وكل الناس ومن غير حبكم ودعمكم لي مكنتش هكمل بإيجابية.. وطالبة دعواتكم لنا وان الله يشفيني ويحميني وانجح في حياتي عشان أطفالي".

وكانت صفاء مغربي، قد كشفت عن طلبها الطلاق، من زوجها، يوم الأربعاء الماضي، ونشرت صور لمحادثات مع زوجها عبر "فيسبوك"، قائلة: "طلبت الطلاق في الخاص طلقني في العام أمام كل الناس، أهو البوست يشهد عشرة 13 سنة، اللي شيلته فوق رأسي ورب السماوات والأرض يا يوسف اللي كنت ببكي له ليل نهار عشان يشفيك.. ندمت إن شوفتك في حياتي.. أبو ولادي ظلمني وهددني وطلقني في الغربة وأنا مركبة جهاز يسجل للقلب وتعبانة.. وأنا لوحدي بطلب إن أولاده اللي كلهم أكبر مني وأهله اللي شتموني يعتذروا ويوعدوني ميكرروش ده وهو اللي عودني أكون كده معاهم، لما طردوه في كندا وأنا في مصر لما عرفوا مش معاه فلوس، وجيت أنقذته وعاش معايا 3 سنين هنا في كندا، أشتغل وأدرس هو اللي بعد عنهم عشان بهدلوه وأنا لما عرفته زمان كنت في شقة قانون جديد يعني مكنتش مطمع في حاجة".

وتابعت: "عرفتك وحبيتك عشان شخصك حنيتك اللي مفتقداها وإلا مكنتش خلفت منك طفلين، وأنتم فاكرين لما كان بينزل بوستات يشكر فيا وبس.. دلوقتي قاعد معاهم وبيقوموه عليا عادي سجادة الصلاة ونقيضها شاكية باكية لرب العالمين.. كنت هكتب حاجات توجعك أوي بس هخليها لربنا عشان يديني رزق عظيم ولو هتطاول هنزل كل فضائحكم كل حاجة اللي خايفين منها وبتهددوني بيها.. على فكرة هفرح أوي.. هرقص في كل مكان هخرج أخيرًا هشوف كندا.. ده إنت كنت حابسني بأهلك ومشاكلكم ممنوع أشوف صحباتي.. ابنك فرح أقسم بالله".