عاقبت محكمة جنايات المنيا، اليوم، برئاسة المستشار سليمان الشاهد وعضوية المستشاريين مصطفي عبدالواحد، ووائل شعبان حافظ، وأمانة سر أمجد سمير، ومحمود حسين، 12 متهما حضوريا بأحكام بالسجن متفاوتة تصل إلى المؤبد، وبرأت 31 آخرين، جميعهم صدرت ضدهم أحكاما سابقة بالسجن المؤبد في قضية اقتحام قسم شرطة مركز مطاي، وقتل المأمور العقيد مصطفي العطار، خلال أحداث العنف التي صاحبت فض اعتصامي رابعة والنهضة، صيف 2013.

وقال مصدر قانوني، إن محكمة جنايات المنيا قضت اليوم بتأييد السجن المؤبد، 25 عاما، بحق 9 متهمين مدانين بأعمال عنف وشغب وقتل العقيد مصطفى العطار نائب مأمور قسم شرطة مطاي بمحافظة المنيا، بعد إعادة إجراءات محاكمتهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ أحداث قسم شرطة مطاي، وتعود لصيف 2013 بالتزامن مع فض اعتصامي رابعة والنهضة.

وأضاف أن المحكمة عاقبت متهمين اثنين حضوريا بالسجن المشدد 3 سنوات، وعاقبت متهما آخرا حضوريا بالسجن المشدد 15 عاما، وبرأت 31 آخرين حضوريا لعدم كفاية الأدلة.

تعد الأحكام الصادرة، اليوم، أولية بحق المدانين، ويتم الطعن عليها للمرة الأخيرة أمام محكمة الطعون المصرية، خلال 60 يوما من تاريخ التصديق على الحكم.

وأحالت النيابة العامة المتهمين إلى المحاكمة في يناير 2014، وأسندت لهم: قتل نائب مأمور قسم شرطة مطاي العقيد مصطفى العطار، والانتماء لجماعة تأسست على خلاف أحكام القانون، وتخريب منشآت عامة والتحريض على العنف وإثارة الشغب.